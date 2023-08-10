微信发布重要通知！9月起小程序必须备案才能上架

日前，微信团队官方发布“关于开展微信小程序备案的通知”，称微信公众平台ICP代备案管理系统将提供新增备案、变更备案、注销备案等服务，协助开发者完成微信小程序备案，备案系统将于9月1日上线。

据介绍，若微信小程序未上架，自2023年9月1日起，微信小程序须完成备案后才可上架。

若微信小程序已上架，则需要在2024年3月31日前完成备案，逾期未完成备案，平台将按照备案相关规定于2024年4月1日起进行清退处理。

其中，未上架小程序的开发者可在小程序首页点击“去备案”即可进入备案流程；已上架小程序会在小程序管理后台顶部会提示“小程序需补充备案信息”的提醒，点击“去备案”进入备案流程。

小程序备案材料包括主办单位证件、主体负责人证件、小程序负责人证件、前置审批/专项审批、补充材料（以上均需开发者准备），另外还需小程序负责人核验现场拍摄照片电子件、互联网信息服务承诺书、小程序备案真实性核验单（平台提供）。具体可查看微信小程序备案操作指引。

据了解，微信此次调整动作与工信部日前发布的《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》有关。

其中提到组织开展移动互联网应用程序备案工作，要求在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的App主办者，应当依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《互联网信息服务管理办法》等规定履行备案手续。

未履行备案手续的，不得从事App互联网信息服务。

来源：快科技