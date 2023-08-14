data.ai发布了2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，米哈游、腾讯依旧稳坐前两把交椅，前十其余顺位则出现一些变化：三七互娱、点点互动、壳木游戏、悠星网络以及网易较上月排名上升。RPG与策略游戏依旧是出海发行商主要收入增长领域。

MicroFun、爱奇艺排名蹿升

MicroFun与爱奇艺在本期出海收入厂商榜中表现最为突出，排名均上升 4 位。前者在合成游戏品类中一马当先，包括 Gossip Harbor 、Merge County 等多款融合剧情故事、模拟装修元素的合成游戏稳定吸金，将其带至榜单第 19 位。后者凭借 Wolf Game 顺利着陆4X策略赛道，并在美国、日本市场取得不俗成绩，当前排名第 28 位。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023年7月中国手游出海表现总结：常态化运营成为营收增长引擎。中国手游出海收入榜前三依旧被腾讯、米哈游产品包揽，排名依次为 PUBG MOBILE 、Honkai: Star Rail （崩坏：星穹铁道）以及 Genshin Impact （原神）。在经历版本更新与七龙珠联动活动后，PUBG MOBILE 在 7 月迎来显著收入增长，排名上升至第 1 位。另一款通过活动运营获得收入排名攀升的游戏为悠星网络发行的 Blue Archive（蔚蓝档案）。厂商利用版本更新与常态化运营帮助产品创收已被证明效果显著。

本期共两款手游新入围出海收入榜Top30，它们分别是 Harry Potter Magic Awakened（哈利波特：魔法觉醒）、Undawn（黎明觉醒：生机）。两款游戏均为上个月全球发行，且劲头十足的新游。

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