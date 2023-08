data.ai发布了2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单,以下是详细内容:

2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉,米哈游、腾讯依旧稳坐前两把交椅,前十其余顺位则出现一些变化:三七互娱、点点互动、壳木游戏、悠星网络以及网易较上月排名上升。RPG与策略游戏依旧是出海发行商主要收入增长领域。

MicroFun与爱奇艺在本期出海收入厂商榜中表现最为突出,排名均上升 4 位。前者在合成游戏品类中一马当先,包括 Gossip Harbor 、Merge County 等多款融合剧情故事、模拟装修元素的合成游戏稳定吸金,将其带至榜单第 19 位。后者凭借 Wolf Game 顺利着陆4X策略赛道,并在美国、日本市场取得不俗成绩,当前排名第 28 位。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023年7月中国手游出海表现总结:常态化运营成为营收增长引擎。中国手游出海收入榜前三依旧被腾讯、米哈游产品包揽,排名依次为 PUBG MOBILE 、Honkai: Star Rail (崩坏:星穹铁道)以及 Genshin Impact (原神)。在经历版本更新与七龙珠联动活动后,PUBG MOBILE 在 7 月迎来显著收入增长,排名上升至第 1 位。另一款通过活动运营获得收入排名攀升的游戏为悠星网络发行的 Blue Archive(蔚蓝档案)。厂商利用版本更新与常态化运营帮助产品创收已被证明效果显著。

本期共两款手游新入围出海收入榜Top30,它们分别是 Harry Potter Magic Awakened(哈利波特:魔法觉醒)、Undawn(黎明觉醒:生机)。两款游戏均为上个月全球发行,且劲头十足的新游。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。

Blue Archive

悠星网络

自 7 月 24 日 In Search of the Hidden Heritage – Trinity’s Extracurricular 限时活动开启后,该游戏收入迎来惊人增长(仅日本市场当日收入已突破 100 万美元),帮助其直升 21 位来到第 8 。值得一提的是, Blue Archive 于 8 月 3 日已开启中国大陆公测,势必将帮助悠星网络实现又一波增长。

Harry Potter Magic Awakened

网易

网易旗下卡牌战斗RPG游戏 Harry Potter Magic Awakened 在国内成功运营 2 年后,于 2023 年 6 月正式全球发行,并成功入围欧美多国以及日本 RPG 游戏下载榜单Top10。7月期间,产品延续市场热度,收入环比增长超 700% 。日本、美国、韩国是该游戏热门海外市场。