近日，动点科技通过领英了解到，一周前，谷歌在中国开放了其智能家居战略合作伙伴发展经理的职位，办公地位于上海（也可选择韩国首尔）。目前，该岗位已经有65位申请者。

据悉，谷歌全球业务发展团队要与众多合作伙伴开展合作，为他们提供谷歌的各种精华服务/产品，助力他们实现业务发展。在此职位上，成功应聘者要负责深入发展Google Assistant在智能家居行业中的重要合作伙伴关系，提升合作价值，还要与产品、工程、市场营销、法务等团队合作，与大型原始设备制造商(OEM) 建立具有重大影响的长期合作伙伴关系，并负责管理这类合作伙伴关系。

中国作为制造业大国，也拥有庞大的智能家居产业链，始终是国际买家所青睐的重要采购市场。谷歌方面自然希望支持面向海外市场的中国家居设备厂商将设备连接 Google Assistant 平台，以扩大其在智能家居市场的影响力。比如，美的国际美居MSmartLife App此前就集成了来自谷歌的App Flip连接技术。

随着中国智能家居企业争相出海寻找新的机会，在海外市场，安全合规问题、市场环境和消费者需求等也逐渐成为国内智能家居产品出海的挑战。而拥有全球化背景的谷歌，在中企的出海市场仍有一定的潜力可挖。