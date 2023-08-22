动点出海获悉，印尼电动摩托车公司Ilectra Motor Group（IMG）已于近日在其B轮融资中获得了5000万美元资金。

据了解，这笔融资由Horizons Ventures（维港投资，李嘉诚旗下投资机构）领投，Foxconn Co-GP Fund参投。据悉，本次资金将用于IMG旗下两轮EV品牌ALVA在印尼市场的扩张与产品研发。

IMG是印度尼西亚能源公司Indika Energy、Alpha JWC Ventures和Horizo​​ns Ventures的合资企业，成立于2022年，主要专注于两轮EV产品领域，且IMG已经在旗下的ALVA品牌下推出了2款两轮EV产品——ALVA ONE和ALVA CERVO（二者的售价分别为3649万和3775万印尼盾，分别约合1.74万和1.8万人民币）。

值得一提的，IMG在ALVA的官网中指出，IMG本身的成立不仅仅只是为了建立一个两轮车品牌，更在于希望从中打造出相应的支持生态系统（包括EV基础设施）。而当前，据介绍，在产能方面，ALVA在西爪哇的制造工厂年产能可达10万台。

另一方面，上月晚些时候，同在印尼，一家名为MAKA Motors的两轮EV初创公司也获得了一笔大规模的融资（3760万美元，种子轮）。当时，有数据指出，尽管目前采用率极低（现阶段，印尼仅有4.3万辆在册电动摩托车），得益于印尼EV市场的蓬勃发展，其潜在市场总额已超过200亿美元。