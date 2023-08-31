动点出海获悉，继去年2月份和8月先后获得了其650万新元和150万新元的Pre-A轮融资后，总部位于新加坡的健康科技初创公司MiyaHealth宣布，已于近日新获得了一笔240万新元的Pre-A轮增投，并宣布结束了此轮融资。

据了解，加上最新资金后，MiyaHealth的Pre-A轮融资总额达到了1040万新元（约合770万美元）。

MiyaHealth在一份声明中表示，参与本次投资的投资者包括Fondation Botnar（新加入），以及现有投资者ST Engineering Ventures、Elev8和HealthXCapital。MiyaHealth透露，将会用其Pre-A轮融资推进公司在欧洲和东南亚的扩张（波兰、印尼、菲律宾），并计划在未来进入泰国、越南以及中东市场。

MiyaHealth成立于2019年，主要通过旗下的MiyaPayor、MiyaProvider、 MiyaPatient三大数字化产品协助打造医疗健康环节中的数字化基础设施——其中，MiyaPayor是一个医疗费用索赔处理优化平台，可以有效帮助付款人降低管理和医疗索赔的成本；MiyaProvider能够帮助患者提升到就医场所时的就医体验；MiyaPatient则可以通过该平台帮助患者针对性的管理自身慢性疾病。

在市场表现方面，MiyaHealth称，其MiyaPayor和MiyaProvider在菲律宾和印尼拥有多项正处于最后阶段的10年期合同交易。

展望未来，该公司也表示，希望在今年年底之前拥有更多的保险公司、医院、政府合作伙伴，并计划在明年一季度期间展开A轮融资。