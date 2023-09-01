对大多数初创公司而言，成为独角兽往往意味着是一个重要的里程碑。然而，长远来看，这个高光时刻并不等同于这段故事的全部剧情。

近日，动点出海综合多家外媒报道获悉，在历经了一个月的大规模裁员动作之后，新加坡健康科技独角兽Biofourmis的创始人兼首席执行官Kuldeep Singh Rajpu于本周三（8月30日）突然辞去了其职位。

作为背景，今年7月底，有消息指出，Biofourmis已在全球范围内裁掉了120名员工（美国地区有48名）。Biofourmis在当时称，这是因为公司希望调整组织规模，并且大部分被裁掉的岗位为运营和管理部门。

Biofourmis在声明中表示，公司评估了其组织结构，并战略性地重新设计了关键领域，以确保公司的增长，“对Biofourmis这样一家正处于成长阶段的公司来说，这是一个自然的演变过程——我们从2019年总部迁至美国时的60名员工发展到650名员工（其中包括两次收购的员工）。现在，我们正在采取适当措施，调整公司规模和结构，以实现增长和盈利，并成为资金的优秀管理者。”

另一方面，另有发言人士对媒体表示，该裁员计划主要影响的是美国之外的地区，而该公司正专注于加速在美国市场的增长。

回到本次的辞职事件。目前，并未有任何关于Kuldeep Singh Rajput辞职的原因流出，但有消息人士表示，该调整是Biofourmis 7月份裁员改组事件的一种体现。此外，Biofourmis也向外媒回应称，这一辞职事件属实，且公司也正在寻找新的首席执行官。

据悉，在Kuldeep Singh Rajput辞职后，Biofourmis的董事会成员Ben Wanamaker（General Atlantic合伙人，该机构为Biofourmis的最大投资方之一）将领导新成立的首席执行官办公室，以此指导公司的运营。

Biofourmis成立于2015年，其总部最初设于新加坡，后在2019年时搬至波士顿。该公司的核心业务是通过结合了人工智能技术的软硬件设施对患者进行监测和疾病预测，从而为家庭护理和数字诊疗提供更加便捷的临床支持服务。据介绍，Biofourmis的业务方向主要分为两大类，这包括同制药公司合作——对服药用户进行监测以推进数字疗法的后续研发，以及同卫生系统和保险公司合作展开的面向患者的居家护理服务。

去年4月底时，Biofourmis通过其3亿美元的D轮融资，以13亿美元的估值成功加入了当地独角兽阵营（General Atlantic为此次融资的领投方）。据本栏目统计，加上该独角兽轮融资，Biofourmis所获得的融资规模已达到4.45亿美元左右。值得一提的是，除General Atlantic外，Biofourmis也曾得到过包括软银（愿景基金2号）、Openspace Ventures、红杉资本、EDBI等知名风投机构的投资。