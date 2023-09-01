Magic Leap 公司今天向用户发送电子邮件，告知用户将于 2024 年 12 月 31 日“停止运行”Magic Leap 1 AR 头显。

电子邮件内容大意如下：

正如你所见，我们宣布将于 2024 年 12 月 31 日停止对 Magic Leap 1 的支持。目前我们已经关闭了销售通道，不过现有用户在 2025 年前，将会持续获得支持。 在 2025 年会有如下调整： 系统：Magic Leap 会修复 2024 年 12 月 31 日之前出现、影响核心功能的中断问题（具体由 Magic Leap 公司确定）。

客户服务：2024 年 12 月 31 日之前，用户使用 Magic Leap 1 产品遇到故障，会继续提供故障排除帮助。

保修：Magic Leap 将会根据此前协商的 Magic Leap 1 保修政策，履行相应职责。

云服务：在 2024 年 12 月 31 日之后，Magic Leap 1 产品不再提供云服务支持。核心功能将达到生命周期，Magic Leap 1 设备和应用程序将停止运行。

Magic Leap 公司于 2018 年年中推出 Magic Leap 1 头显，是该公司首款面向消费者 AR 头显。这款头显由一个系在腰上的计算包供电，并配有一个单一的跟踪控制器。

Magic Leap 1 头显的售价高达 2300 美元，Magic Leap 1 的外形不适合户外使用，因此它没有提供 AR 眼镜承诺的户外功能，例如散步导航、实时翻译等等。

Magic Leap 的创始人、当时的首席执行官，最初预计它在第一年销售超过 100 万台。事实上，据报道，它在前六个月只卖出了 6000 台。

来源：IT之家