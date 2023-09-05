今日，隆基绿能董事长钟宝申在半年度业绩说明会上表示，隆基认为，在接下来的5~6年，BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。接下来隆基的大量产品都会走向BC技术路线。

他还表示，隆基绿能在前两年的扩产上持谨慎态度，主要是基于在技术路线快速变化期对风险的判断。现在方向已经明确，在已宣布的投资计划项目中，都将采用BC技术，并按照已公布的节奏投产。

关于TOPCon技术，钟宝申说，这仍是过渡产品，“和现在的PERC相比，它的提升幅度还是太小，行业技术方面高度同质化，非常容易出现投资收益达不到预期的状态，或者说出现未赚钱就过剩的现象。现在已经有这种苗头。”

来源：澎湃