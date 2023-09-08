动点科技获悉，9月8日，在上海举办的外滩大会上，蚂蚁集团正式发布金融大模型。据了解，蚂蚁金融大模型基于蚂蚁自研基础大模型，针对金融产业深度定制，底层算力集群达到万卡规模。该大模型聚焦真实的金融场景需求，在“认知、生成、专业知识、专业逻辑、合规性”五大维度28类金融专属任务中表现突出，目前已在蚂蚁集团的财富、保险平台上全面内测。当天，蚂蚁集团同时发布了基于金融大模型能力的两款产品：智能金融助理“支小宝2.0”、智能业务助手“支小助”，展示了蚂蚁从基础大模型到行业大模型以及产业应用的全栈布局和进展。其中，“支小宝2.0”已内测近半年，将在完成相关备案工作后上线。