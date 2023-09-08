今天早些时候，总部位于印尼的汽车售后市场初创公司Otoklix对外宣布了其年增长指标，并表示公司即将实现盈利。同时，Otoklix也公布了一项计划，希望在该国即将到来的电动汽车基础设施革命中发挥重要作用。

自2019年成立以来，Otoklix一直在积极改变印尼的汽车售后市场，这个行业往常往往以碎片化和低效为著称。Otoklix在一份声明中表示，在过去两年中，这家科技初创公司的营收同比增长了2倍，单位经济效益实现了两位数的正增长。

的汽车售后市场是东南亚最大的市场之一，目前Otoklix估计其价值已经达到约160亿美元。但尽管其增长强劲，这个行业仍然在多个方面充满了阻力。

据介绍，在印尼，维修汽车一直是一个繁琐的过程。其授权经销商成本高昂、等待时间长，而占据80%市场份额的独立商家却饱受欺诈风险、缺乏标准化、售后服务差等问题的困扰。更不用说许多独立商家仍然依赖纸笔方法进行交易管理，这些大大抑制了自身的增长和盈利能力。

在AC Ventures的早期支持下，Otoklix已经开始直面这些问题。对于车主来说，该平台提供了更加简单、标准化、透明的车辆维护流程。用户可以在附近推荐的独立维修站发现并获取服务，并在这些Otoklix合作地点处获得交易保证；对于车间而言，Otoklix则提供了强大的客户关系管理和供应链管理软件解决方案，希望从中帮助提升营业额、利润以及运营效率。

谈及未来，Otoklix 透露，它将在一年内实现盈利。其目前的规划包括开设自己的车间、探索B2B解决方案、并正与Telkom集团等企业客户密切合作。

而在技​​术发展方面，Otoklix也强调，其专有的人工智能堆栈技术也正在开发中，这将提升自身的自动化数据处理和诊断能力，从而提高车间的效率。此外，Otoklix 还打算为电动摩托车的维修配备和培训工作团队。

目前，Otoklix已同印尼国有石油和天然气公司Pertamina建立了战略合作伙伴关系。