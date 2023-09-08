动点科技获悉，9月8日，中国证监会原主席肖钢出席了外滩大会财富管理行业论坛。他表示，我国数字经济快速增长，包括财富管理行业在内的各行各业都在积极推进数字化转型，运用数字技术带动行业发展，助力经济高质量发展。

“数字技术持续推动财富管理行业生态变化，并呈现出互联网化、智能化、开放化三大特征，持续优化投资者理财体验，助力财富管理行业高质量发展。“肖钢认为，财富管理行业大规模数字化可以追溯到十年前的移动互联网发展，各类货币基金出现使得财富管理开始进入寻常百姓家，普惠、便捷的理财产品和体验触手可及。近年来，随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术普及应用，以及居民财富管理需求的大幅增长，各类资管机构和财富管理机构积极拥抱数字化，“以客户为中心”逐步走出一些新业态、新模式。

“从产品的互联网化，转向服务的互联网化，已成为行业发展的重要趋势。”肖钢认为，在互联网化上，行业机构初期是把专业产品转移到线上销售，不断丰富产品类型。随着数字化转型持续深入，产品同质化问题需要服务差异化来弥补，越来越多的机构和平台围绕产品投研、资产配置、持有陪伴等用户投资全生命周期，探索相应的服务模式。比如，理财直播、理财社区已经基本成为行业陪伴和投教的标配。