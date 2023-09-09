凭借最新的设计理念 BMW Vision Neue Klasse，宝马集团展示了其核心 BMW 品牌的下一代汽车的实力。这种设计风格突出了BMW双肾格栅和侧窗上霍夫迈斯特弯角等标志性特征，进一步加强了BMW品牌的设计风格。在内饰方面，下一代BMW iDrive操作系统完美融合现实与虚拟世界，为用户提供独特的数字化体验。BMW新世代概念车还提高了再利用材料的使用比例，在生产过程中尽可能节约资源，并采用第六代BMW eDrive电力驱动系统，降低新世代车型全生命周期的碳足迹。

在内饰方面，下一代BMW iDrive保证了融合现实和虚拟世界的独特数字用户体验。二次原材料的更多使用、资源节约型生产以及采用第六代 BMW eDrive 技术的全电动传动系统减少了 Neue Klasse 在整个车辆生命周期中的碳足迹。

“续航里程增加 30%、充电速度提高 30%、效率提高 25%——Neue Klasse 代表了重大技术飞跃，将把 EfficientDynamics 推向新的高度。这同样适用于它的设计——它的未来感十足。”宝马公司负责开发的管理委员会成员弗兰克·韦伯（Frank Weber）说道。“通过 Neue Klasse，我们开始了公司历史上最大的投资。我们不仅要书写宝马的新篇章，我们正在写一本全新的书。这就是为什么 Neue Klasse 必将影响所有车型。”

强大的轮拱、可收缩的温室和陡峭向前倾斜的“鲨鱼鼻”前端都是宝马的特色。21 英寸空气动力学车轮向受赛车运动启发的经典交叉辐条设计致敬。同时，几乎整体式的车身，前后都有强烈的凹痕，以及大面积的车窗面积，营造出一种新的美感。

“Joyous Bright” 的发光外饰漆面采用微妙的黄色调，突显了 BMW Vision Neue Klasse 友好且面向未来的个性。黑色侧裙和保险杠形成对比。二次原料比例提高，材料品种大幅减少，有针对性地进行改进，提高循环性。改进的拆解概念也将有助于优化 Neue Klasse 车辆的回收。

对 BMW 双肾型格栅和双头灯等品牌标志性设计元素的全新诠释，将车辆前端转变为单一互动区域。一旦人接近汽车，具有精确三维动画的灯光效果就会启动人与车辆之间的直观交互。侧窗下部的电子墨水元件也出现在外部迎宾场景中，将注意力引向激活自动开门的传感器区域。创新技术同样定义了尾灯的设计，3D 打印的灯元件延伸到多个层次，并以有针对性的方式进行控制，以创造独特的深度印象。

在汽车行业智能电动化转型的过程中，车与用户交互的空间被定义为智能座舱，BMW新世代概念车在这一背景下展望了下一代BMW数字化解决方案，为客户提供了全新的人机交互方式。

模拟操作控制装置在 BMW Vision Neue Klasse 中已降至最低限度。人车交互通过 BMW 全景视觉、中央显示屏和方向盘上的多功能按钮进行。BMW 智能个人助理久经考验的语音控制功能使用户体验更加完美。通过这种方式，下一代 BMW iDrive 对该品牌典型的驾驶员导向进行了现代诠释。

正如在中控台和 BMW 平视显示器中引入 BMW iDrive 控制器一样，该品牌凭借 BMW 全景视觉再次引领世界，该技术将首次在 Neue Klasse 中配备。信息以理想的高度投射到驾驶员的视线中，并且首次投射到挡风玻璃的整个宽度上。这项创新将补充 Neue Klasse 量产车型中增强型 BMW 平视显示器。

在下一代 BMW iDrive 中，驾驶员和前排乘客都能够与 BMW 全景视觉上显示的信息进行交互，从而创造共享的用户体验。驾驶员只需一个简单的手势即可将中央显示屏上显示的内容移动到 BMW 全景视野。

中央显示屏和 BMW 全景视觉的环境照明和图形元素之间的协调编排丰富了用户体验 – 也可以使用“我的模式”进行定制。在我的模式“运动”中，特定显示屏设置为黄色背景，以支持动态驾驶。新款 BMW iDrive 基于高度集成的软件架构，该架构将驾驶体验和信息娱乐相关的数据与来自车辆电子电气系统和 BMW 云的数据整合在一起。因此，人与车辆之间的交互可以更加贴近驾驶情况和个人需求，从而实现全新的移动感知。

明亮的帘子布在 BMW Vision Neue Klasse 车内营造出舒适的氛围。浅色仪表板支撑着顶部和底部扁平的方向盘，以及带有矩阵背光的平行四边形轮廓的中央显示屏。智能手机充电座和中控台上的玻璃选档杆空间。前排座椅通过一个支架固定在地板上，从而释放出后车厢的额外腿部空间，乘客可以享受两个独立座椅带来的宽敞空间。内饰设计完全不含装饰性铬或皮革，有助于优化生产过程的碳足迹。

减少二氧化碳排放的第六代 BMW eDrive 技术

在德布勒森的新工厂生产，完全不使用化石燃料，并且更广泛地使用减少 CO2 生产的原材料和二次材料 ， Neue Klasse 还将为资源节约型提供重要推动力。通过优化重量、空气和滚动阻力以及智能热管理，特别是采用第六代 BMW eDrive 技术的电动传动系统，将确保车辆使用阶段的高能效。

除了高效的电动机外，全新 BMW eDrive 技术的主要进步还包括新开发的圆形电池，其能量密度比以前使用的棱柱形电池高 20% 以上。第六代 BMW eDrive 技术将使 Neue Klasse 车型的充电速度提高 30%，续航里程提高 30%。由于采取了所有这些措施，车辆的整体效率将提高高达 25%。

创新保证为子孙后代带来 BMW 标志性驾驶乐趣

电气化、数字化和循环性是 BMW 集团积极推动的转型的核心要素，这一转型始于 BMW i 品牌的电动车型。BMW i Vision Circular 强调了通过系统实施循环经济可减少原材料消耗并降低 CO 2 排放的巨大潜力。另一方面，BMW i Vision Dee 展示了以人为本的数字技术如何丰富用户体验。

所有这些主题现在都集中在 BMW Vision Neue Klasse 中，这款车代表了宝马集团展示其未来可持续发展的一系列技术创新。BMW Vision Neue Klasse 标志着个人出行新时代的开始，该时代具有丰富的数字体验、本地零排放和长期循环——保证为子孙后代带来典型的环保 BMW 驾驶乐趣。