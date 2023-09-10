科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.09.04-2023.09.10）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

与其它东南亚国家有着些许不同，对菲律宾来说，以海外菲律宾劳工（Overseas Filipino workers，OFWs）为代表的海外菲律宾人是这片地区一大独特象征。

根据菲律宾的官方数据显示，截至21年，海外菲律宾劳工的数量达到了183万人。而相比之下，菲律宾拥有超1200万海外菲律宾人，以及超1.1亿的总人口。从这一点出发，面对菲律宾当下如火如荼的创业热潮，由此为切入点的创业公司也正在大量涌现——本周的TANGGapp则正是其中的代表之一。

TANGGapp表示，每年，有超1000万海外菲律宾人向国内汇款，其金额可达400亿美元之多。然而，在数字化进程日益加快的当下，这个过程并不是那么轻松，并且在菲律宾，有50%的成年人没有银行账户。因此，TANGGapp希望能够降低这一环节中的阻碍，为其提供更低的汇款金额限制和更加方便的流程，使得这一流程就像“就像发短信一样”。

正是基于这样的理念，TANGGapp展开了其创业历程，并取得了19%的平均环比增长率（自今年以来）。据TANGGapp透露，通过其应用发送的金额已达到数亿比索。

当然，以这类方向为切入点的菲律宾创业公司并不仅仅只有TANGGapp一家，并且还有着更多的创业公司正在加入到这一进程之中——比如试图成为聚焦这些海外菲律宾群体的“超级应用”的Kumu。

与那些切入电商、物流、（泛）金融科技等常规赛道的初创公司相比，这些公司的赛道和关注程度或许相对小了许多，但不难发现，它们却也正是菲律宾创投领域中的一种独特印记，并且这种需求也正随着菲律宾数字进程的加快而变得更加迫切。那么从这一点来看，“在成为东南亚下一个增长引擎的道路上”，菲律宾也尚有着足够多的新的故事正待上演。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Sam Altman 获得印尼首张黄金签证：据外媒报道，印尼移民总局已向人工智能明星公司OpenAI的创始人Sam Altman授予了该国的首个黄金签证（Golden Visa）。据介绍，凭借该签证，Altman可以在10年内在印尼自由进入、居住以及创办公司。此外，Altman还可以拥有当地资产并快速申请印尼公民身份。

印尼移民局局长Silmy Karim在一份声明中表示，尽管黄金签证的主要目标是希望在印尼设立公司的外国投资者，但奥特曼属于“具有国际声誉、能为印尼带来利益的人物”。

蚂蚁集团在菲律宾现已支持4种手机钱包服务：据悉，蚂蚁集团本周表示，加上现有的支付宝后，目前，该平台在菲律宾共支持4种手机钱包服务——其中，另外3家新增的分别为AlipayHK、Kakao Pay以及Touch ‘n Go eWallet。据介绍，此举将使得来自中国大陆、中国香港、韩国和马来西亚的旅客得以用其本土数字钱包进行无缝交易。作为背景，当前，菲律宾的旅游业正在迎来复苏。据菲律宾旅游部介绍，今年1月1日至7月19日期间，有超过300万游客到访菲律宾，而这正验证了这一迹象。

中兴通讯助力印尼运营商XL Axiata构建基于SRv6的5G承载网：近日，中兴通讯携手印度尼西亚运营商PT XL Axiata Tbk（以下简称“XL Axiata”）顺利完成Seamless MPLS方案与SRv6方案测试，并正式开展SRv6现网规模部署，将助力印尼XL Axiata实现SRv6平滑升级演进，建设面向5G的高品质承载网络，支撑XL Axiata为用户提供优质网络服务。

投融资

帮助菲律宾海外劳工跨境汇款的TANGGapp获得250万美元融资：TANGGapp于2021年推出（“tanggap”在菲律宾语中为接收的含义），是一款帮助海外菲律宾劳工（Overseas Filipino workers，OFWs）从美国向菲律宾汇款的移动应用程序，并希望把这一流程简化到“就像发短信一样”。

招聘平台KUPU获得600万美元融资：KUPU成立于2021年，是一家智能线上招聘平台，致力于为招聘方和求职者提供更加简洁高效的招聘体验（在iOS和安卓平台拥有同名应用）。值得一提的是，除了工作招聘，KUPU也为求职者提供了一项名为KUPU Academy的课程学习服务，希望以此帮助求职者提高自身技能水平。

据透露，KUPU平台上拥有超300万用户和超1.5万个来自多个行业的就业提供方。此外，在求职者方面，KUPU表示，截至今年8月，平台已帮助超60万人找到了合适的就业机会。

这家帮助渔民科学养虾的水产科技公司刚获得575万美元融资：DELOS成立于2021年，主要专注于虾类养殖领域。据悉，DELOS旗下拥有AquaHero和AquaLink两款主打产品——其中，AquaHero是一个养殖管理应用程序，可以通过数据帮助渔民预测及跟踪养殖过程中遇到的风险，从而为之更好的做出针对性决策。AquaLink则是一个致力于渔获以及物流关节的供应链平台，于此链接了印尼多个地区的虾类生产商、供应商以及买家。

值得一提的是，DELOS也对外提供了一项名为DELOS Maritime Institute的教育服务，旨在通过理论课（一周）+实地实践（四个月）+考试测验（一周）的形式帮助希望从事虾类养殖方面工作的人们提升相应技能水平。

观点&观察

出海风险：探析国际工程代理模式和合规路径：在国际工程领域，代理是一个耳熟能详的名词，几乎所有央企在海外承揽的工程项目中都会涉及到这一职能，尽管其性质并非严格的法律定义，而只是在海外市场开发过程中形成的一种行业惯例。在这篇文章中，我们将专注于探讨国际工程代理扮演的角色以及可能涉及的合规风险。我们还会讨论如何在雇佣代理的同时，采取措施规避相关的海外合规风险。在全球贸易管制加强的背景下，为企业提供合规新思路。

印尼能否在电动摩托车制造浪潮中领先全球？：印尼是电动车界的一个新兴市场，尽管到目前为止的采用率很低，但其总可用市场已经超过200亿美元。目前，该国的电动两轮车渗透率仅为市场的0.2%，但在未来五年内有机会超过10%。

与全球两个最大的两轮车市场中国和印度相比，印尼的电动车采纳率显著低于这两个国家。不过这也表明印尼的电动摩托车市场有巨大的增长潜力，而生产电动车的重要性对印尼来说更是非同一般。