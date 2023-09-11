全新雷诺 Scenic E-Tech 100% 电动车亮相，专为家庭及其自由、安全出行的需求而设计，并且可持续发展意识不断增强。它是全电动的，充满有用和直观的技术，体现了雷诺集团作为下一代汽车制造商的目标。

雷诺风景的故事始于 1996 年紧凑型 MPV 首次彻底改变市场。它的名字是“安全概念体现在新型创新汽车中”的缩写，暗示了其新颖的方法，随着多年来家庭的旅行习惯和愿望的变化，风景也随着他们而改变。

如今，最新一代版本可配备全电动动力总成，配备紧凑型 87kWh 电池和 160kW（220hp）电机，能够提供 379 英里的续航里程（待 WLTP 认证）。2.78m 的轴距确保了宽敞的驾驶室，包括后部 278mm 的膝部半径和 545 升的行李箱。其开创性的 Solarbay 乳光玻璃车顶和巧妙的后扶手只是增强舒适性的一些细节。

OpenR Link 多媒体系统具有 50 多个应用程序，能够帮助您轻松规划旅程。全新 Scenic E-Tech 电动车的标志性声音序列是与著名作曲家 Jean-Michel Jarre 合作创作的。

雷诺的目标是到 2040 年在欧洲实现碳中和，到 2050 年在全球实现碳中和。因此，Scenic E-Tech 电动车的材料中有高达 24% 可以回收，其 90% 的质量（包括电池）都是可回收的。

欧洲规格提供 Techno、Esprit Alpine 和 Iconic 装饰可供选择 – 顶级版本首次在雷诺全电动汽车中提供。全新 Scenic E-Tech 电动车将于 2024 年初推出。全新 Scenic E-Tech 电动车配备了 30 多个先进的驾驶辅助和安全系统 (ADAS)，其中包括名为 Safety Coach 的新工具。

安全教练评估驾驶行为和习惯，以提供有关驾驶风格和 ADAS 使用的定制建议。该系统从各种车辆传感器收集数据，并分析加速度、与其他车辆的距离、限速意识等关键因素。该系统对年轻驾驶员特别有用，可以帮助养成良好的驾驶习惯，从而提高所有乘员的安全。

新的高速公路和交通助手主动驾驶辅助系统结合了自适应巡航控制、走走停停、车道居中和地理定位数据，以预测性地适应道路。在低速行驶时，例如在交通拥堵时，驾驶员可以调节车道居中系统，使车辆保持在道路一侧，以缓解紧急车辆的通行。安全教练中包含的智能巡航控制系统可以自动调整车速以考虑其他车辆之间的距离。