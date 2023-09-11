时间来到2023年下半年，关于东南亚创投领域最大的疑问或许还将继续是：未来，它将走向何方？

从现在往前看去，在疫情的推动下，近年来东南亚的数字化进程为外界带来了无限遐想。从突破新高的独角兽数量到如雨后春笋般涌现的初创企业，从印尼和新加坡这样的“老牌”市场的进一步成熟再到如马来西亚、菲律宾、泰国、越南这样的新兴市场的不断展露头脚，这片地区中的年轻群体、互联网爱好者、高技能&受教育分子在向数字公民转型时所蕴含的巨大的未开发潜能也在一直吸引着大大小小的东南亚海内外投资者对这里投以关注。

但同样的，也不难发现，在东南亚同世界科创版图不断接轨、不断受到重视的同时，自去年二季度以来，国际市场及经济状况的急剧变动也为这里带来了同样不可忽视的影响。随着“融资寒冬”的到来，东南亚科创领域所呈现出的这种热火朝天的景象也在某种程度上进入了一段相对放缓的时刻。这时，回到文章开头处的这个问题，可以看到，它所承载的含义中也就包含了更加急迫且复杂的期待——人们会希望看到东南亚的创投热潮将会在何时再度重现，以及，这股浪潮还会为哪些行业领域或者从哪些国家开始为外界带来震撼。

当然，如果从更加直观的角度来看，“哪个东南亚国家会是下一阶段中的创业黑马？”、“在新能源和以财富科技为代表的金融科技热潮中，印尼和新加坡如何才能‘立于不败之地’？”、“在奋起直追的过程中，这些东南亚新兴市场又会展现出怎样的巨大潜力、它们的边界会在哪里？”···这些问题或许正是能够帮助我们更好理解以上期待的方向标。带着以上这些疑惑，9月12日晚，卢刚博士将和本期嘉宾求索创投管理合伙人陈中先生一起，共同探究东南亚创投领域将会在下一个阶段中何去何从。

让我们在《出海时刻》第九期中不见不散！

直播时间：9月12日 20: 00—21: 00

直播主题：谁是东南亚的下一个增长引擎

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对谈嘉宾

陈中，求索创投管理合伙人

陈中是求索创投的创始人兼管理合伙人。求索创投是亚洲互联网领域顶级的风险投资公司，主要投资具有可扩张性、复制性的初创企业，其投资项目包括国内外获其他领先风险投资公司的跟投。在此之前，他是美国纳斯达克交易所上市公司窝窝团 — 中国最大的社会化电子商务网站之一的联合创始人，并担任前首席运营官。

他毕业于清华经管学院与麻省理工斯隆管理学院合作开办的国际MBA。陈中在中国和东南亚两地有着多年的创业和管理经验，并对互联网市场有深入的了解。

凭借其专业知识及投资远见，陈中荣获中国国务院侨务办授予的“世界华裔杰出青年”荣誉称号和南澳大利亚大学的杰出校友奖。他常被邀请参加中国及东南亚许多创业活动，如担任全球创业周的主讲嘉宾。他同时是西班牙IE商学院——欧洲排名第一的商学院的创业客座讲师、清华大学的金融客座讲师及美国加州大学伯克利分校高管班的客座讲师。

陈中是新加坡创业行动社群董事会的主席、应用创新研究所董事会的成员、社会影响催化剂董事会的主席、东南亚天使投资协会董事会的前主席。

闲暇时间，陈中是一名业余摄影师，曾获得多项摄影奖。他的许多作品都曾被刊载在诸如《计算机世界》和《读者文摘》之类的杂志上。作为一个背包客，他常在亚洲许多地区旅行，捕捉各地的美景。他也是一名海洋保护志愿者，获得PADI潜水教练资格并担任DAN潜水安全教练。

关于求索创投

求索创投（Quest Ventures）是亚洲顶级的风险投资公司。在新加坡主权财富基金的支持下，求索创投的投资者包括主权财富基金、机构投资者、家族办公室以及亚洲知名的高级管理人员和企业家。

风险投资：自2011年开始，求索创投就专注于遍及整个亚洲的全方位“数字商务”策略，同时也是以下领域的最大的早期投资方之一：人工智能、电子商务和交易市场、娱乐、金融、食品、保险、物流、多媒体、房地产、体育运动和伊斯兰数字经济。投资的项目包括行业巨头 99.co、Carousell、Carro、Glife、Hepmil、Oddle、Shopback、VulcanPost、Xfers 和 Yummy Corporation。

企业革新：通过与硅谷超群绝伦的应用创新研究所（Applied Innovation Institute）合作，求索创投企业革新版块，倡议依靠世界级的研究、尊重当地文化以及与初创公司协作来驱动产业的合作转型，行业覆盖食品、航空、银行、保险、物流与交通、石油天然气和智慧城市等。国际客户群体包括应用材料公司 Applied Materials、可口可乐、惠普、尼桑和腾讯。

环境、社会和治理：做为风投企业，求索创投的多维度环境、社会和治理（ESG）策略在亚洲是首屈一指的，为遍布亚洲的教育、卫生保健、农户、女性和年轻创业者提供支持。加速计划包括提倡、投资、世界级合作伙伴的利益共赢以及与风险投资组合的合作。通过求索创投ESG扶持的机构包括 Ethis、Hatch 和 Social Collider。

亚洲的潜力：东南亚地区的发展潜力可在其庞大的人口基数中得以体现。到2022年底，求索创投旗下的100多家公司在亚洲150多个城市为4,400多名员工创造就业岗位和晋升机会，同时我们的企业革新和社会责任提供的工作机会直接影响到成千上万的人。