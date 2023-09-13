苹果公司今日宣布推出 AirPods Pro（第二代），升级至 MagSafe 充电（USB-C 端口）。AirPods Pro（第二代）以通透模式、更具沉浸感的空间音频体验和贴合度更高的四种耳塞尺寸持续颠覆个人音频体验，主动降噪效果相比前一代几乎提升两倍之多。AirPods Pro（第二代）更新后拥有更好的防尘性能，支持 USB-C 充电。iOS 17 为所有 AirPods Pro（第二代）带来全新音频体验，包括自适应音频和对话感知功能。

配 MagSafe 充电盒（USB-C 端口）的 AirPods Pro（第二代）今起接受订购，并将于 9 月 22 日（星期五）起在零售店正式发售，售价为 1899 元。

便捷耐用，更胜以往

新款 AirPods Pro 现升级至 USB-C 端口，只需一根充电线就能为 Mac、iPad、AirPods 和 iPhone 15 系列产品充电。用户还可使用同样配备 USB-C 端口的 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 直接为 AirPods 充电。

升级至 IP54 级别的耳机和充电盒加强了防尘性能，可陪伴用户在恶劣的环境中展开冒险。

iOS 17 新功能

iOS 17 为所有 AirPods Pro（第二代）带来新特点与功能，包括：

自适应音频：这一全新聆听模式能够动态融合通透模式和主动降噪模式，根据用户所处环境调整噪声控制。这一开创性体验得益于先进的计算音频技术，在保障用户持续感知周围环境的同时，降低令人分神的噪声，如办公室中他人的交谈、家中的吸尘器，或是咖啡店的嘈杂声响。

对话感知：当用户开始和身边的人开启对话时，无论是与同事进行简短的交流，还是在咖啡店点餐，对话感知功能会降低耳机音量并增强来自用户前方的声音，同时降低环境噪音。

个性化音量：个性化音量功能将通过机器学习了解用户所处的环境条件和音量选择，根据用户的偏好、随着时间推移自动对聆听体验进行精细调整。

对环境更友好

全新 AirPods Pro 致力于通过材料的采用与特性的设计减少对环境的影响，例如所有磁体都使用了 100% 再生稀土元素，同时在多个印刷电路板的电镀过程中使用 100% 再生金。充电盒的主板焊料使用了 100% 再生锡，边角则由 100% 再生铝外壳打造而成。AirPods Pro（第二代）中也不含汞、溴化阻燃剂 (BFR) 、聚氯乙烯 (PVC) 和铍等潜在有害物质。经重新设计的包装材料不再使用塑料外包装，90% 或以上的包装材料采用纤维基，让 Apple 更加接近 2025 年底前在包装中完全去除塑料的目标。

目前，Apple 在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划到 2030 年，在整个生产供应链和产品生命周期实现 100% 碳中和。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、用户使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现净零气候影响。

价格与上市时间