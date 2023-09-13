根据越南新能源车企VinFast近日提交给SEC的一份文件显示，为了加速进入国际市场，在其目前专注的三大目标市场之外——越南、北美（美国及加拿大）、欧洲（包括法国、德国、荷兰），公司计划在24年（亦即明年）展开“第二阶段”的规划，将在亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲、拉丁美洲建立其经销网络。

据了解，其中，就印尼而言，VinFast表示，将在24年时在当地交付其VF e34和VF 5型号电动汽车，并在随后推出VF 6 和 VF 7车型。

此外，VinFast也强调，由于该市场的原材料成本相对较低且供应充足，公司已从二阶段的新规划市场区域中将印尼确定为可能建立其电动汽车和电池制造设施的关键潜在市场。而VinFast也进一步表示，基于对印尼市场机遇的评估，公司初步确立了在印尼的12亿美元规模的长期投资计划。

据悉，这个12亿美元的投资计划中将会有1.5至2亿美元的部分被用于建立一个年产量在3万到5万辆之间的CKD工厂（全散件组装工厂），其投产时间被定为2026年。

作为这一工厂的背景，目前，VinFast已在越南海防市拥有一个最大年产能达30万辆/年的高自动化制造工厂，并在美国北卡罗来纳州规划建造了一座预计年产能达15万辆/年的制造工厂——该工厂计划将于2025年投入使用。

值得一提的是，在本次提及的“第二阶段”规划中，VinFast也透露，公司也已经在全球范围内确定了40至50个潜在市场，并计划从24年开始聘请优质经销商将VinFast汽车进口和分销到这些市场，以作为其自建分销网络之外的第二种商业模式。

另一方面，VinFast在文件中指出，作为其B2B战略的一部分，公司也将继续同汽车租赁公司和出租车公司展开合作，从而让更多群体接触到其产品的乘驾体验。并且VinFast也表示，未来，GSM（Vingroup掌门人成立的电动车租赁及出租车服务公司，致力于通过VinFast的电动汽车和踏板车为外界提供车辆租赁和出租车服务）也正计划将其服务扩展到VinFast所进入的主要国际市场。

根据VinFast本次提交的文件，截至今年6月30日，VinFast共售出约1.87万辆电动汽车（其中有9500辆是在今年二季度中售出），其中包括9000辆VF e34和7500辆VF 8。而如果按照预订量计算，截至该日期，其包括VF e34、VF 5、VF 8和VF 9电动汽车在内的全球预订量达2.6万辆左右，且其中约40%的预订为不可退还预订费的预定。

而作为上述数据的对比，自VinFast于18年开始生产电动踏板车、于19年开始生产燃油车、于20年开始生产电动巴士以来，截至今年6月30日，该公司已交付约 10.5万辆汽车（主要为燃油车）和约 18.2万辆电动踏板车。

截至本文发稿日（9月13日晚），VinFast的股价为每股17.21美元，总市值约为397亿美元（通用和福特的市值则分别为约460亿美元和约498亿美元）。作为这一数据的对比，截至VinFast上市首日收盘，该公司以每股37.06美元的价格达到850亿美元左右的市值，并在随后一度突破2000亿美元。