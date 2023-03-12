科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.03.06-2023.03.12）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

相信对绝大部分的读者来说，“印尼”绝对不会是一个陌生的词语。

凭借庞大的人口基数（全东南亚第一）和愈发加快的中产阶级爆发潮，至少就本栏目而言，在东南亚的科技互联网进程中，无论是创业公司的数量还是创业生态的活跃程度，印尼毋庸置疑的成为了这其中最为常见的一个面孔。

再过不久，或者说下周二（3月14日），我们将随着卢刚博士的步伐将SEA Now节目“搬到”这片充满这里创业气息的东南亚创业沃土，并以此为节点探索印尼和其他东南亚国家创业生态的发展轨迹。而这里，笔者也希望用几个充满印尼特色的“缩影”简单地回顾一下，在创业这回事上，印尼正在为外界带来怎样的期待。

在印尼，Warung/Warungs是一道独特的风景线。根据一份来自21年晚些时候的数据指出，Warung——这种规模类似于我国街边杂货摊点的印尼百货商品夫妻小店在当地的数量达到了6300万至6400万家之多。作为结果，对这个人口超2.8亿的国度而言，warung为印尼贡献了超60%的GDP和近97%的劳动力。

电商

某种程度上来说，人口数量的多少在很大程度上影响了这一国家移动互联网生态的发展程度，而这对印尼来说更是如此。根据《2022东南亚数字经济报告》，2022年期间，在印尼770亿美元的数字经济GMV中，来自电商领域的份额达到590亿美元。而作为参考，东南亚整体数字经济GMV规模为近2000亿美元，并且印尼电商领域的份额远远领先于马来西亚（140亿美元）、菲律宾（140亿美元）、新加坡（82亿美元）、泰国（220亿美元）以及越南（140亿美元）。

农业科技

作为东南亚人口第一大国的另一个体现，印尼的农业科技领域也让其成为了这片区域的绝对代表。有数据指出，目前，印尼为东南亚最大的农业科技初创市场、以56家农业科技初创公司的总数远超其他所有东南亚国家相应企业的总和。而作为背景，2021年间，农业为该国GDP贡献了13.3%的份额 ，并雇用了约15% 的人口。

尽管当下的股价并不十分令人满意，在印尼，GoTo却也是一种“绝对力量”的象征。在其市值之外，作为GoTo庞大规模和辐射能力的体现，21年晚些时候有数据指出，基于印尼在2020年时的1万亿美元GDP产值计算，GoTo生态系统规模将占据印尼GDP的2%之多···

当然，以上并非印尼生态的全部，但在笔者看来，基于以上这些锚点，我们却也能为自身勾勒出一幅相对清晰的印尼画像。好了话不多说，让我们进入本次正题——以及，也敬请期待即将到来的SEA Now特别栏目。

产业&动态

印尼将为推动电动车辆普及提供激励计划：据介绍，该激励计划将包含20万辆电动摩托车、3.59万辆电动汽车、以及5万辆油改电摩托车的配额。尽管并未透露为计划预留的预算，但据相关官员表示，将向相关制造商和零售商支付 700 万印尼盾（约合3200元）/每辆的补贴，用于促进电动摩托车的销售和两轮车辆的电动化改造。不过，目前尚不清楚针对电动汽车的具体补贴规模。

Vingroup掌门人成立电动车租赁及出租车服务公司：据悉，越南超级巨头Vingroup董事长Pham Nhat Vuong（潘日旺）于本周一宣布，已经成立了一家名为Green and Smart Mobility Joint Stock Company（GSM）的公司实体，以此致力于通过VinFast的电动汽车和踏板车为外界提供车辆租赁和出租车服务。

据介绍，GSM的注册资本为3万亿越南盾（约合8.75亿元），由Pham Nhat Vuong持有其95%的股份。根据声明，GSM的初期投资规模为1万辆汽车和10万辆两轮车。有消息指出，GSM将于下个月在河内开始运营，并在之后扩展到整个越南。

GSM首席执行官Nguyen Van Thanh表示，GSM 的成立是为了进一步发展越南绿色智能出行生态，为人们提供更多以合理价格使用电动汽车的选择，

“无论是乘坐只需几十分钟的出租车还是长达几周或几个月的租赁，客户都将有机会体验到电动汽车的智能功能和便利性···通过这种方式，我们可以在越南更快、更强地加速智能电动汽车革命。”

马来西亚为留住本土初创公司出台支持举措：马来西亚总理Anwar Ibrahim今日表示，马来西亚已经出台了几项支持举措，以确保其本土初创公司能够在该国获得后期融资。此后，这些企业便无需寻求在国外上市。

为此，他指出，政府相关投资公司（GLICs）将在2023年拨出15亿林吉特（约合22.9亿元）用于投资此类本土初创公司、对于在ACE市场、LEAP市场以及科技股在当地交易所主板上市的公司，将提供上市减税、并且上市公司将被允许发行双类股票。

Shopee在印尼裁员200人：据悉，东南亚电商巨头Shopee已在印尼裁掉了其近200名员工。Shopee相关发言人在一份声明表示，此举有望提升Shopee Indonesia的运营效率。据悉，本次裁员涉及的员工大多来自客服团队。而作为背景，去年9月份时，Shopee已经对包含印尼、新加坡以及中国在内的三地团队进行了约180名员工的裁员。此外，另有数据指出，Shopee的母公司冬海集团（Sea Group）在过去的一年中裁掉了近7000人。

投融资

用超级应用帮助卖家电商化转型，Enstack获得300万美元融资：Enstack由Shope Philippines前高管Macy Castillo和Skype联合创始人Geoffrey Prentice联合创立，主要为以中小微企业为代表的线下卖家提供电商化转型服务。据介绍，基于Enstack的超级应用程序，客户可以一站式的获得库存管理、在线&线下销售、订单追踪、财务分析、团队管理等一系列的内容。

金融科技初创公司iLex获得450万美元融资：iLex于2019年推出，旨在帮助银团贷款领域（syndicated loan）和私人债务市场规划、建造和运营公共和私人市场基础设施，并从中通过数字解决方案和战略伙伴关系建立了可互联互通、可扩展、并且能适应多种贷款分销渠道的市场平台。

据介绍，iLex旗下拥有三大产品线，分别为iLex Market（主要通过电子市场平台为参与者提供即时交易机会和多元化的全球交易对手网络）、iLex Digital（帮助用户以端到端的方式管理自身交易的集成化协作平台）、以及iLex Analytics（为用户提供市场情报的信息聚合平台，包含数据可视化工具）。

这家新加坡人工智能公司刚获得180万美元种子轮融资：Groundup.ai成立于2021年，致力于通过工业物联网和人工智能技术帮助工业企业减少工业资产（比如重型机械）的意外停机状况。据介绍，Groundup.ai工业人工智能解决方案能够从设备健康声音检测、预测性维护、状态性维护、计算机视觉识别、载具安全监测等方面帮助企业降低非计划停机的出现概率，并同时提升工作场所的安全性。

农业科技初创公司The GrowHub获得300万美元融资：The GrowHub成立于2019年，成立早期主要致力于为农产品的供应分销提供相应的解决方案。目前，基于公司在Web3、人工智能、机器学习等技术方面的发展，The GrowHub已经将业务重心转移到了食品溯源和碳信用额度方面——据The GrowHub表示，公司为亚太地区唯一一家在此方面以Web3技术驱动的即插即用式生态系统建设者。

活动

BEYOND X SEA Now特别节目预告｜东南亚的下一站，就在_____：接下来，这些东南亚的缩影们还将会为外界带来怎样的震撼？或者，把目光放到期待之前，这片此前不被看重的土地是如何一步一步来到今天？为了来到现在，其中的参与者们付出了怎样的努力？这种努力是否能被其他选手复制？···带着这些疑惑和期待，本次，动点科技创始人兼首席执行官、BEYOND国际科技创新博览会联合发起人卢刚博士将针对雅加达（印尼）、新加坡、吉隆坡（马来西亚）三地展开一场为期10天的东南亚之旅，并从中通过对这些地区的初创生态的考察与探访，在SEA Now的特别直播节目中和我们一起探寻答案所在。