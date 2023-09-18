宝马集团、福特汽车公司和美国本田汽车公司已达成协议，成立 ChargeScape, LLC，这是一家新的平等持股公司，将创建一个连接电力公用事业公司、汽车制造商和感兴趣的电动汽车客户的单一、经济高效的平台。

ChargeScape 将使电动汽车客户以及美国和加拿大的电力行业受益，它将释放电动汽车为电网提供的全新价值，同时使电动汽车客户能够通过各种管理充电和能源共享服务获得经济利益。领先于传统汽油动力车辆。此次交易的完成和随后成立的 ChargeScape 正在等待监管部门的批准，该公司预计将于明年初投入运营。

ChargeScape 的单一平台建立在多年的 OVGIP 跨行业合作基础上，将消除每个汽车品牌和每个电力公司之间单独集成的需要。ChargeScape 的平台将使电力公司能够通过各种电动汽车获得电动汽车电池能量。参与的电动汽车客户将有可能通过灵活且受管理的时间表在“电网友好”时间充电来获得经济利益。电动汽车客户最终还将有机会通过车辆到电网（V2G）应用在高峰需求期间与电网共享电动汽车电池中存储的能量，从而产生更重大的影响。

ChargeScape 将通过安全地向电力公司和系统运营商提供能源数据（例如聚合需求响应、充电和电动汽车电池利用率与非高峰、低成本时间以及高可再生能源的可用性）来实现插入式电动汽车电池的智能使用活力。由于与参与的汽车制造商的有效整合以及对电动汽车客户高水平的预期，这些能源服务预计将为电力公司带来成本效益和运营效益。

该项目的开发正值电动汽车销量和基础设施增长迅速增长之际，为应对电网挑战带来了新的机遇。更多的电动汽车上路意味着对公用事业公司充电的电力需求增加。ChargeScape 旨在提供能源管理服务，以帮助支持电网弹性，同时展望 V2G 功能的未来，这将使电动汽车客户和电力公司受益。

此外，ChargeScape 将在帮助电网脱碳方面发挥作用。该公司将努力利用来自风能或太阳能等更容易获得的可再生能源的电力来减少电动汽车客户的个人碳足迹。虽然电动汽车客户和公用事业公司之间的无缝集成将是能源管理成功的关键，但参与的电动汽车客户将始终控制他们的充电和能源决策。

ChargeScape 以及迄今为止通过 OVGIP 所做的工作，将为更多电动汽车客户带来管理充电的好处，并可以消除公用事业公司试图接触其个人客户群的营销和外展成本。宝马集团、福特汽车公司和美国本田与其电动汽车客户进行直接、多渠道的沟通，解决了公用事业公司通常不知道或没有简单且经济高效的方法来识别其服务区域内的电动汽车客户的核心问题。

此外，通过利用汽车制造商远程信息处理技术，ChargeScape 打算通过车辆连接提供托管充电调度，而无需支持 Wi-Fi 的充电站。这将为许多在家中不使用“智能”充电器的电动汽车客户提供支持，因为否则他们的电动汽车将无法获得电网服务。

三位创始成员欢迎其他汽车制造商加入，并在公司全面运营后充分释放 ChargeScape 电网服务产品提供的机会。