随着近年来东南亚数字化进程的进一步加快和网民数量的日益提升，得益于该地区中相对庞大的年轻群体规模、与中国相近的社会文化习俗、以及不断上升的中产阶级占比，以国产影视剧为代表的长视频出海赛道于此所能触及到的想象空间也随之变得愈发广阔。

据Omdia此前发布的东南亚在线视频趋势报告显示，2025年，东南亚在线视频总收入预计将达到45亿美元，并且其中，基于订阅的在线视频市场份额占比也将从2020年的28%上升到37%。作为对比，2020年间，包括印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南和泰国在内的东南亚主流市场的在线视频市场总价值为18亿美元。

体现在出海层面，不仅仅是在这一新兴市场区域不断斩获口碑的《甄嬛传》和《苍兰诀》们，在本土自制剧类目，这些内容背后所潜藏的国内内容平台的身影也正在变得愈发活跃，并且也同样正在刷新着这里的记录与认知。以此前于泰国市场爆火的爱奇艺自制剧《黑帮少爷爱上我》为例。上映后，该剧的iMDb评分一度高达9.1分，并且剧中的相关主演也多次登顶当地社交媒体热搜，吸引了大量的关注与热议。在这样的背景下，不难发现，长视频出海赛道正在迎来一个新的里程碑时刻。

在Google的邀请下，近日，动点出海有幸在2023 Google开发者大会上与爱奇艺集团副总裁兼爱奇艺海外技术产品总负责人叶涛就爱奇艺的出海历程展开了一场对话。基于叶涛先生的分享，我们也将于此领略到爱奇艺在东南亚市场中的一些感悟与心得。

把时间拨回爱奇艺出海的起点。尽管爱奇艺国际版iQIYI是于2019年上线，叶涛表示，爱奇艺对海外市场的探索却可追溯至2016年。他向记者指出，当时，爱奇艺在中国台湾上架了其应用。由于该地区各方面都有天然的相通性，爱奇艺在当地市场自然也取得了良好增长。从这一点出发，叶涛认为，爱奇艺的判断也在当时得到了验证：在部分的国家和地区，爱奇艺是有“走出去”的可能性的。

随后，到了2017年，爱奇艺在海外地区开始尝试影视内容的发行业务，而通过这一举动，爱奇艺看到，当时在国内比较火的一些原创剧可以在当地电视台以及媒体渠道上产生很大的反响，“这也印证了中国的文化提升：中国的内容在东亚以及东南亚产生了一定的影响力，包括在欧洲的一些地方也是如此。所以，我们要得到高质量的增长···”，而随后便是外界所看到的爱奇艺正式宣布出海的故事。

据介绍，截至目前，爱奇艺已经在海外发行超过7800部重点电视剧、电影、动漫，发行覆盖200多个国家的各大电视台、媒体、甚至包括当地主流的OTT流媒体平台。而根据data.ai发布的数据数据，爱奇艺国际版应用iQIYI也在不久前顺利达成了全球3亿美元用户支出的里程碑。

现阶段，作为爱奇艺出海战略的乘载，基于文化背景的相似性、快速发展的庞大市场空间以及沟通&传播方面的便利性等因素，东南亚也因此成为了爱奇艺的重点海外市场。叶涛表示，在多个东南亚国家中，其APP已经在当地的娱乐类应用榜中名列前茅。并且爱奇艺的21年财报也进一步显示，爱奇艺App下载量在包括泰国、马来西亚越南在内的东南亚多地排名第一。

面对爱奇艺在东南亚市场所取得的这一成果，叶涛指出，这离不开爱奇艺针对东南亚地区的高质量华语内容的持续供给——无论是爱奇艺海外站还是爱奇艺本身，整个爱奇艺持续通过大陆强有力的华语内容，有力地保障了华语原创剧在当地影响力的逐步扩大，尤其是在近几年精品内容逐渐增多的背景下。

另一方面，从开发到翻译再到配音，爱奇艺也围绕内容本地化也投入了大量的部署工作，使其内容能够以“信雅达”的形式满足当地用户的需求。再加上在宣传渠道方面的本地化举措——爱奇艺围绕YouTube通过其官方账号进行了一系列原创内容和华语内容的宣传、并且也在同当地的MCN展开合作，以及艺人出海、本地硬广投放等措施的持续推进，华语内容的整体影响力也在东南亚地区中得到逐步提升···

他向记者强调，“我们是一个关于内容的视频平台，所以爱奇艺的核心其实就是内容。我们的核心竞争力来源，其实就是能够让我们高质量的华语内容通过大陆的一个供给渠道，能够源源不断地输出到海外去。但这不是简单的输出，我们必须做好本地化的一些工作。正是基于这些点，才能够让用户知道爱奇艺、知道我们的App，然后去下载它、使用它。所以如果要说核心竞争力，我觉得，不断上涨的华语影响力是我们目前最重要的核心竞争力。”

此外，叶涛也补充道，对于爱奇艺来说，得益于Google优秀的整体能力，在走向海外市场的过程中，Google也因此成为了爱奇艺的有力帮手、甚至是一种基础。从应用在Google Play市场上架进行获客到通过Google提供的平台和销售能力进行广告变现，从通过Google Pay的支付体系帮助节省大量开发成本再到基于Google的技术能力对出海开发者的大力支持，爱奇艺同Goolge展开了非常深入的合作与交流，这些都大大降低了其中的相应成本，“这对于我们出海企业是必不可少的。”

谈及未来发展，叶涛透露，在他看来，规划是一件非常艰巨的事情，因为内容出海是长期性的工作。所以，“接下来，我相信我们还会一直以华语——包括亚洲内容为核心，去抓住内容的本身：一方面，保证爱奇艺在国内的优秀华语内容能够不断扩大影响力、输出包括东南亚在内的海外地区；另一方面，我们也会继续深耕当地，通过在当地的员工提供当地用户的洞察和判断，比如当地用户的观影喜好，评估受欢迎的程度等等；再一方面就是，在海外，（爱奇艺的）一些自制内容也要持续扩大。通过这些方面不停地去壮大内容供给、产生用户规模、持续提升平台能力。未来几年，我们还会一直坚持这个战略方向。”