后出海时代的当下，跨境企业正在日益成为“走出去”过程中的重要构成。

根据海关总署今年6月份发布的《中国跨境电商贸易年度报告》，2022年，中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，达到2.1万亿元，比2021年增长7.1%，占我国货物贸易进出口总值的4.9%。并且其中，出口规模达1.53万亿元，增幅达10.1%。

作为这种火热趋势的另一种体现，随着跨境电商产业进一步的深化发展，近年来，包括跨境支付、跨境营销、跨境物流等环节在内的整体跨境生态也迎来了一段新的高光时刻，越来越多的跨境上下游企业正投身于这场热潮之中，在通过自身的产品和布局让跨境过程变得更加高效快捷的同时，也在不断撬动着一片片属于自身的新蓝海。

于2015年在杭州成立的PingPong是一家致力于帮助全球企业解决跨境支付难题的一站式跨境贸易数字化服务商。历经多年的发展与建设后，当前，PingPong打造出了覆盖跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、汇率风险中性解决方案、出口退税、VAT税务服务、企业费用管理、SaaS企业服务等多元化的产品矩阵。据PingPong官网信息显示，截至2023年6月30日，通过其平台处理的日交易峰值达6亿+美元，并且其业务也已覆盖全球200+个国家和地区。

今年早些时候，PingPong宣布获得了英国电子货币机构（EMI）牌照，被英国金融行为监管局（FCA）许可得以在当地从事跨境支付、电子货币发行、全球汇款、外汇兑换等服务。据介绍，基于英国EMI牌照，PingPong将为全球企业出口英国，以及英国本土企业走向全球，提供跨境收款、全球收单、外贸B2B收付款、全球发卡、提现换汇等一系列服务。

而作为此次进展的结果，加上此前的卢森堡EMI牌照，PingPong实现了在欧洲28个国家的合规布局，成为在欧洲国家可持牌经营范围最广的跨境支付企业之一，已100%覆盖欧洲市场。并且PingPong也强调，除了服务全球企业进入欧洲市场外，公司今后也将为欧洲本地企业提供成本更低、效率更高的全球支付服务，并通过公司搭建的生态伙伴网络，助其加速拓展全球。

值得一提的是，随着本次EMI牌照的落地，PingPong同在今年在位于伦敦市中心的坎农街设立了办公室，并在7月官宣正式任命了其首个国际业务CEO David Messenger。他将带领PingPong国际团队，为全球范围内的中小企业、科技企业两类客群，构建更全面的全球支付解决方案，加速其全球化发展。

David Messenger对记者表示，“对于一家全球化企业来说，很难想象会不在伦敦布局。”

他指出，根据世界银行的数据，英国是世界第六大经济体，仅伦敦的GDP就排名全球前20名。而且伦敦的科技市场十分活跃，近5万家科技公司使其成为与美国、中国不相上下的科技中心。伦敦的战略位置、顶级证券交易所和主要金融机构的集中也让它成为了世界顶级金融中心之一。“这些有利的经济发展、地理位置、产业配套等条件组合将对我们业务发展和战略落地提供有力的支撑。”

当然，也并不仅仅只是PingPong。在推动自身产品走向全球的过程中，得益于开放多元的社会环境、丰厚的行业资源以及其无与伦比的地理优势，伦敦也正在越来越成为企业更加深刻地链接全球市场的必要选项。去年7月份时，京东曾斥资约6000万英镑买下了一处位于伦敦卫星城Milton Keynes的物流仓库，作为其在英国的首个投资举动。另一方面，同样的，早在2020年时，物流巨头UPS就对外宣布启用了其耗资1.2亿英镑的“伦敦枢纽”，而这个包裹分拣和投递中心也正是该公司有史以来在境外的最大单一基础设施投资之一。

回到PingPong。谈及未来发展， David Messenger表示，现阶段，全球支付已经进入一个重要的增长周期，加大国际业务布局也是PingPong今后的发展重点之一。“英国、欧洲和美国是我们重点布局的海外市场。针对英国这一科技中心，在完成合规布建、团队建设的基础上，我们将持续完善本地化的产品和服务，同时进一步通过PingPong建立的全球支付网络和生态伙伴网络，一方面，帮助企业客户将其业务和产品扩展到更多的全球市场；另一方面，也将帮助企业客户和合作伙伴构建全新的服务和商业模式，实现更广泛的全球增长。”