Klipsch杰士在中国首发两款时尚系列家用蓝牙音响The One Plus和The Three Plus。

时尚系列的两款新品完美的传承了Klipsch杰士经典的木箱设计、金属旋钮、圆形手写logo。在更贴近现代化的设计风格下,同时小巧精致的木箱箱体内放置了全新升级的声音单元,为用户带来层次丰富的立体声。此外Plus的两款新品均支持Klipsch connect的APP连接和EQ调节,搭配全新蓝牙5.3和真无线立体声技术,可实现立体声配对。

作为杰士家族最受欢迎的家用音响系列产品,全新的The One Plus在外观设计上致敬了杰士经典产品风格,以实木饰面搭配简约编织网罩,同时以金属质感开关和旋钮点缀,将极简风与奢华触感结合得淋漓尽致,简约大气又细节满满。

The One Plus在音质上也传承了杰士的声学科技,由两个2.25英寸全频扬声器和4.5英寸长冲程低音扬声器组成发声单元,3个D类数字功放组建强大的2.1立体声系统,采用发烧级解析率的双功放驱动,硬件实力出众,并经过 Klipsch 声音学家的专业调谐,可提供水晶般清晰的音质和醇厚的低音。

同时,The One Plus支持全新的蓝牙5.3规格,相比前作有着更快的传输速度和更广的传输范围,也得益于先进的无线连接规格,The One Plus可通过真无线立体声(TWS)技术实现双扬声器配对,分离左右声道,带来纤毫毕现的立体音效和雄浑厚重的低音表现,获得最震撼的音乐厅享受。此外,The One Plus也配备全新的硬件和系统,支持多种连接方式,除蓝牙连接外还可通过AUX模拟、Type-C接口实现高品质有线传输,从手机平板到电脑都可以简单方便地连接The One Plus,营造高品质音乐空间。其中先进的Type-C接口不仅可连接设备进行播放,更可对手机等设备实现10W反向充电。它还能为WiiM Mini供电,实现通过Wi-Fi串流的功能,可支持多台设备串流播放。

作为新一代家用HiFi音响,The One Plus支持Klipsch Connect APP控制,可快速、轻松设置产品,通过智能手机或平板控制设备,实现自定义均衡器、夜间模式、远程遥控等多样玩法。

对于有着更高音质追求的用户,杰士提供了更为强大的The Three Plus,同样的实木饰面和编织物结合的外观设计,尽显美式轻奢风。

The Three Plus有着更强大的硬件配置,在小巧的体积中放置了两个2.25英寸全频扬声器和一个5.25英寸长冲程低音扬声器,同样采用发烧级解析率的双功放,并经过 Klipsch 声音学家的专业调谐,可提供水晶般清晰的音质和澎湃的低音。

得益于强大的硬件配置,The Three Plus有着高达120W的最大功率和106dB的最大声学输出,以及更宽广的频响范围,可为用户提供更优质的音效。

此外,在The One Plus丰富接口和多样连接方式的基础上,The Three Plus还升级了光纤端口和Phono/RCA 端口,可进行 96kHz/24bit高解析度音频解码和播放,方便用户与黑胶唱机连接,播放喜爱的唱片。

The One Plus的零售价为2799元,有晚秋胡桃木色和午夜黑色可供选择,现已在杰士天猫、京东旗舰店、线下等全渠道正式开售。The Three Plus 将于十月中旬上市。