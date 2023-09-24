科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.09.18-2023.09.24）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

以航空业务起家的马来西亚廉价航空公司亚航可能正在成为一家最不像航司的航司。

在于去年早些时候宣布将集团名称改为Capital A、希望彰显在旅游出行和生活方式的投资组合业务方面的决心（集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标）后，本周，我们又迎来了“亚航”的最新转型“宣誓”——Capital A表示，其数字部门AirAsia Digital已重命名为MOVE Digital（MOVE）。同时，集团旗下的超级应用airasia Superapp也将在不久后把名称改为airasia move。作为出发点，Capital A称，“MOVE”的名称重申了其想要在旅游领域推动人员、创意、创新向前流动（move）的承诺。

值得一提的是，作为这一举动的前奏，就在不久前，Capital A对外透露，公司也正计划在菲律宾推出叫车服务，以在当地市场挑战Grab。相应的，此前，Capital A曾于2021年8月在马来西亚首都吉隆坡推出了电子叫车服务AirAsia Ride，并在当时表示也计划在包括泰国、印尼、菲律宾、新加坡在内的其他东南亚国家推出这项打车服务···

基于Capital A以上的种种举措，并不难发现这家曾受疫情影响差点破产的公司正在试图摆脱对“不稳定”的“固定业务模式”的依赖，并转向“押注”东南亚的下一个十年。然而这时问题也就随之而来，尽管东南亚的数字化进程在疫情的加速下正在全力前进，在此之前，这里的竞争却也在日渐加剧——尤其是就Capital A所希望涉足的那些基础性服务产业而言，以Grab和GoTo为代表的巨头选手早已在其中建立起了足够深厚的护城河。并且作为当下的背景，在融资寒冬等市场动荡局势影响下，这两家巨头也纷纷陷入了诸如裁员和股票下跌等方面的困境，而从这一点来看，这一领域中面临的挑战也会比以往显得更为艰巨。所以再对亚航来说，它所需要考虑的问题和转型前相比也必然会发生一些相应的变化。

目前，在超级应用方面，Capita A透露，其月活用户数量已达到1500万，创下了历史新高。然而，作为该超级应用的野心，Capital A曾在改名时表示，到2026年，希望该应用成为东盟地区的首选超级应用。而作为对比，Grab的月活为超3200万、GoTo的月活则为超1亿之多。

回到Capital A的转型计划本身。在超级应用的目标之外，至2026年，Capital A也为自身的其他业务制定了宏伟愿景：其航空业务将在东盟连接超10亿规模的群体、工程部门（ADE）成为东南亚MRO服务领域中的行业领导者、电子钱包业务BigPay拥有1000万月活用户、物流部门Teleport在东南亚物流和电商行业中占据10%市场份额、亚航学院的注册人数达到500万、亚航百货的每月订单量超2100万份···而从这些来看，如果这些目标都需要达成，在余下的2年多的时间里，在改名的动作之外，Capital A显然有着一条不短的路要走。

好了话不多说，让我们回到本次正题。

产业&动态

亚航母公司又双叒叕迎来两项改名：动点出海获悉，Capital A（由亚航集团在去年早些时候更名而来）于今日宣布，其数字部门AirAsia Digital已重命名为MOVE Digital（MOVE）。同时，Capital A也表示，集团旗下的超级应用airasia Superapp也将在不久后把名称改为airasia move。

越南电动汽车厂商 VinFast 二季度交付量 9535 辆，环比增长超 500%：据路透社报道， 越南电动汽车制造商 VinFast 表示，第二季度交付了 9535 辆汽车，较第一季度增长超过五倍，将于 9 月 21 日公布第二季度业绩；今年上半年交付量为 11315 辆。VinFast 计划在另外七个市场扩张，其中包括印度尼西亚，目标是从明年开始在印尼交付，并于 2026 年建立工厂。

2027年，金融科技领域投资在新加坡GDP中的占比有望达到3.56%：据UnaFinancial的一位分析人士预测，2027年，金融科技领域投资在新加坡GDP中的占比有望从2022年的1.11%提升至3.56%，达到东南亚各国之最。作为对比，UnaFinancial表示，同期，这一数字在东南亚地区中的占比将从0.32%提升至1.65%，并且从全球范围内来看，这一数字也将从0.25%增长到1.07%。

马来西亚政府计划在不久后发起一场创业大会：据悉，马来西亚参议院本周表示，马来西亚政府将在不久的将来组织一次创业大会，希望从中培养出更多的本地科技企业家。

马来西亚经济部长Rafizi Ramli表示，初创企业的发展是加速马来西亚经济向科技和数字产业转型的先决条件。他指出，政府还将确保继续加强风险投资生态，从而加快科技型初创企业的形成。此外据了解，马来西亚政府还计划将吉隆坡打造成为初创公司和数字产业的区域中心，以吸引投资和数字人才，其目标是到2030年使马来西亚跻身全球初创生态系统前20强。

马来西亚计划建立自己的太空发射场，发展太空经济：据外媒报道，马来西亚科学、技术和创新部（MOSTI）正通过其旗下机构马来西亚航天局（MYSA）研究在该国建立太空发射设施的可行性。MOSTI部长Chang Lih Kang表示，马来西亚拥有建立自己的太空发射设施的巨大潜力，因为它希望创造新的经济机会。他指出，如果此计划成为现实，该设施将成为世界上第16个发射设施，并使马来西亚成为第九个拥有此类设施的国家，并且——“马来西亚靠近赤道的独特地理位置使我们在开发太空发射设施方面具有优势，运营成本也更具竞争力。”

此外，他还补充说，到2030年，这一项目有望创建500家与太空相关的科技初创企业、5000 个就业机会，并为国家“太空经济”带来100亿林吉特（21.3亿美元）的价值。Chang讲到，其部门正在通过公私合作模式制定国家遥感卫星计划，预计将于2026年启动。

投融资

保险科技独角兽bolttech获得5000万美元融资：据了解，这笔新资金由LeapFrog Investments领投。加上这笔资金后，凭借2.46亿美元的B轮总规模，该公司表示，其本轮B轮融资为保险科技行业迄今规模最大的一笔B轮融资。

目前，bolttech在北美、欧洲和亚洲（包含印尼、菲律宾、越南）的30多个国家和地区开中展业务，平台承载超230家保险公司和700多家分销合作伙伴，涉及6000多种保险产品，并已为超200万新兴消费者（该群体被定义为日生活费低于 11.20 美元的购买力的个人）提供了服务。

原材料采购平台Bababos获得300万美元融资：据悉，印尼制造业原材料采购平台Bababos已于近日获得了由East Ventures领投的300万美元种子资金。根据声明，这笔新资金是公司在今年3月获得Pre-seed轮融资的半年后完成的。Bababos表示，新资金将用于加速业务扩张以及平台建设。目前，自推出以来，babaros已覆盖400多家中小企业制造商。

访谈

对话爱奇艺集团副总裁叶涛：不断上升的华语影响力是爱奇艺在海外市场的核心竞争力：随着近年来东南亚数字化进程的进一步加快和网民数量的日益提升，得益于该地区中相对庞大的年轻群体规模、与中国相近的社会文化习俗、以及不断上升的中产阶级占比，以国产影视剧为代表的长视频出海赛道于此所能触及到的想象空间也随之变得愈发广阔。

在Google的邀请下，近日，动点出海有幸在2023 Google开发者大会上与爱奇艺集团副总裁兼爱奇艺海外技术产品总负责人叶涛就爱奇艺的出海历程展开了一场对话。基于叶涛先生的分享，我们也将于此领略到爱奇艺在东南亚市场中的一些感悟与心得。

对话PingPong：很难想象一家全球化企业会不在伦敦布局：David Messenger对记者表示，“对于一家全球化企业来说，很难想象会不在伦敦布局。”他指出，根据世界银行的数据，英国是世界第六大经济体，仅伦敦的GDP就排名全球前20名。而且伦敦的科技市场十分活跃，近5万家科技公司使其成为与美国、中国不相上下的科技中心。伦敦的战略位置、顶级证券交易所和主要金融机构的集中也让它成为了世界顶级金融中心之一。“这些有利的经济发展、地理位置、产业配套等条件组合将对我们业务发展和战略落地提供有力的支撑。”