2017年10月，中国与德国签署了开展大功率充电技术及标准合作协议，德方因此参与了大功率充电技术研发、新接口设计方案和示范项目建设工作。

2018年夏天，ChaoJi国际联合工作组成立，来自中、日、德、意、荷、澳等多个国家的专家成立了4个工作组（其中两个由中国牵头）从接口开始，到连接器、导引电路、安全标准、通讯协议、乃至充电系统。ChaoJi的每个工作组以月度会议的形式体系化地推进新技术和标准的研制。

现在，「Chaoji」充电标准作为国家标准规格，可支持最高900kW 功率充电，相较于现有的国标GB/T（20234.3）DC 直流快充250kW 的功率，新的Chaoji可说是有着显著的提升。

2020 年之时，CHAdeMO Association 与中国电力企业联合会China Electricity Council 合作开发CHAdeMO 3.0 标准，即是目前「Chaoji」充电标准之开端，当时功率设计为500kW，而现今已提升至液冷装置最高900kW( 1500V/600A)，气冷装置理论最大功率也可达到300kW(1500V/200A)。

由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》和GB/T 20234.3-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》两项推荐性国家标准正式发布。

充电标准是保障电动汽车与充电设施互联互通以及安全可靠充电的基础。近年来，随着电动汽车续驶里程增加、动力电池充电倍率提升，消费者对车辆快速补充电能的需求日益强烈，以“大功率直流充电”等为代表的新技术、新业态、新需求不断涌现，加快修订完善原有充电接口相关标准成为行业普遍共识。根据电动汽车充电技术发展和快速补电需求，工业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会完成了两项推荐性国家标准修订工作，实现了对原有2015年版国标方案的全新升级（俗称“2015+”标准）。新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时，将最大充电电流从250安培提高至800安培、充电功率提升至800千瓦，增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求，优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法，有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性，并同时满足直流小功率、大功率充电等实际需要。