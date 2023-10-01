科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.09.25-2023.10.01）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“人们期待的是技术进步能够创造新的经济潜力，而不是扼杀现有经济，”印尼总统Joko Widodo在本周一宣布决定调整在该国的社交媒体电商法规时对外讲到。

本周早些时候，有消息指出，印尼将在本周内下令禁止在印尼的社交媒体平台上的直接交易行为。作为这一举措的直接结果之一，正当在东南亚大展身手身手的TikTok（当然也不仅仅只是针对TikTok一家平台）将会因此禁令电商部分可能因此需从社交媒体平台上分割出来，因为这正是该平台电商业务的主要交易模式，而在TikTok去年所达成的44亿美元GMV中有25亿美元的部分来自这个东南亚人口最大且也为TikTok全球用户第二多的国家。

作为这一禁令的背景，无论是印尼总统还是该国的其他官员也均在不久前对TikTok的某些影响力表示出了担忧：认为其可能会垄断市场，并且相应的，一些无法获得价格优势的当地企业会因这种劣势破产——在他们看来，作为一家社交媒体而不是一家经济媒体可能才是TikTok的正确定位。

而到了本周三，这一消息也最终得以按照传言尘埃落定：该国贸易部当日宣布对其电商法规进行了修订——新规定禁止了TikTok等社交电商平台的平台内交易，以及禁止将社交媒体用户的数据用于电商目的（一同公布的新调整也包括此前本栏目有指出的“低于100美元的进口商品禁令”）。

据印尼当局表示，这一立即生效的举措旨在保护当地的线下商家和市场，确保“公平公正”的商业竞争。此外，当局也补充说，社交媒体平台上的掠夺性定价正在威胁中小企业。

当然，印尼贸易部部长Zulkifli Hasan也指出，这些规定会有一周的宽限期。而从这一点出发，对TikTok来说，或者更具体一点，对这家社交媒体平台的电商业务TikTok Shop来说，它将有一周的时间成为一个独立而出的应用。否则，它将面临在印尼关闭的可能。

基于TikTok的业务能力，这一时间段对其来说并不会是一个多么严峻的挑战。只是对TikTok来说，至少在笔者看来，这一次可能又是一个似曾相识的时刻。

好了话不多说，让我们进入本次正题。另祝大家假期愉快！

产业&动态

Delivery Hero正考虑出售东南亚地区的foodpanda业务：动点出海获悉，欧洲外卖巨头Delivery Hero已于近日向外媒证实，正在就出售公司在东南亚的部分业务进行谈判。而作为此次出售的背景，据悉，自疫情放开以来，Delivery Hero在该地区的业务一直处于停滞状态。

根据声明，本次谈判涉及Delivery Hero在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda品牌，而该巨头在亚洲地区的foodpanda业务也将因此仅覆盖至孟加拉国、巴基斯坦、中国香港和中国台湾。Delivery Hero在声明表示，这一谈判目前正处于早期阶段，尚未确定最终是否能够得到达成。

泰国预计将从特斯拉、谷歌、微软获得50亿美元投资：据外媒近日报道，泰国总理Srettha Thavisin日前透露，泰国预计将从电动汽车制造商特斯拉、互联网巨头谷歌和微软处获得至少50亿美元的投资。他表示：特斯拉将研究电动汽车制造设施，微软和谷歌正在研究数据中心。不过，他没有详细说明这50亿美元预计会是联合投资还是由每家公司单独投资。有观点指出，新的外国投资将提振泰国萎靡不振的经济——由于出口疲软，泰国今年的经济预计将增长2.8%，而这将低于此前预期。

VNG推迟在美IPO计划：据外媒援引知情人士的消息指出，越南互联网巨头VNG已决定推迟其在美国的IPO计划。据该人士透露，VNG 被建议暂缓上市，直到市场需求有所改善——消息补充说，这一传言是在本月三家新上市公司的业绩好坏参半之后发布的。据悉，该IPO可能会推迟到明年。作为背景，有消息在8月底时指出VNG正计划在纳斯达克上市，且已向SEC提交了F-1文件。

斯柯达正式进入越南市场：斯柯达官方宣布在越南上市，进口汽车将于 9 月 25 日在河内的第一家斯柯达经销店开始销售。斯柯达预计，到 2030 年，经销商网络将迅速扩大至多达 30 个合作伙伴，年销售潜力将超过 4 万辆。斯柯达首批车型 Karoq（柯珞克）和 Kodiaq（柯迪亚克）将从欧洲进口，本地 CKD（完全散装）生产计划于明年开始，旨在利用越南靠近印度的协同效应。从 9 月 25 日起，客户可以在河内首家斯柯达展厅购买 Karoq 和 Kodiaq，越南中部和南部的更多陈列室正在筹备中，目标是到 2025 年将经销商网络扩大到 20 家，到 2028 年扩大到 30 家。斯柯达为越南市场制定了明确的路线图，并计划根据客户喜好扩大其车型组合。明锐和速派车型计划在中期进口到越南，还推出了全电动 Enyaq 系列，以满足越南消费者对电动汽车日益增长的需求。

华为助力泰国AIS完成亚太首个5G RedCap商用验证：近日，泰国移动运营商AIS携手华为在其5G商用网络中共同完成亚太首个5G RedCap（轻量化5G技术）商用验证。本次测试采用DTU（Data transfer Unit）、摄像头等业界RedCap商用终端在曼谷700MHz和2600MHz 5G商用网络中进行了完整的商用验证，包括RedCap下行和上行峰值、移动性测试、RedCap和eMBB终端共存测试等。验证结果表明，AIS 5G网络及终端设备RedCap功能已齐备、性能达到预期，这将是RedCap全球商业化的重要里程碑。5G RedCap是3GPP R17协议新定义的关键技术，应用于工业传感、智能穿戴、视频监控等中高速物联场景。通过降低基带、射频及天线复杂度，RedCap比5G eMBB终端具有更低成本、更低功耗等优势。相比4G CAT4终端，RedCap继承了5G原生能力，具有更大容量、更优覆盖、更低时延等优势，同时能够支持切片、定位等关键能力。

近200万卖家受影响，TikTok或将在印尼“分家”：动点出海综合多家外媒报道获悉，印尼总统Joko Widodo已于近日做出决定，将下令禁止在印尼的社交媒体平台上的直接交易（direct transaction）行为。据了解，该禁令将被纳入修订后的电商法规中，预计将由贸易部将于本周内发布。

作为这一禁令的直接影响之一，有观点指出，这将对TikTok Shop（TikTok的电商业务）在印尼市场的未来发展产生不可忽视的影响，因为TikTok的电商部分可能因此需从社交媒体平台上分割出来无法共存。

投融资

生物科技初创公司Aotumera获得1600万美元融资：Automera由Talo Labs的联合创始人Michael Lazarou、Loong Wang和Taiyang Zhang共同创立，专注于AUTAC（靶向线粒体的自噬靶向嵌合体）技术开发。据介绍，Automera 的AUTAC平台可实现通过靶向蛋白质降解 (TPD) 作为治疗方式（TPD可以在催化疾病相关蛋白质降解的同时，保留小分子的优点）。作为Automera的优势，该公司表示，其AUTAC平台不仅可以降解与疾病相关的蛋白质，还可以降解蛋白质聚集体、细胞器和病原体。

访谈

对话Google Play合作伙伴关系全球副总裁Purnima：四年变迁后，中国开发者更有雄心壮志，希望触及全球受众：时隔四年，Purnima再次来到中国。而基于这段时期同中国开发者的交流经历，她表示，在开发者层面上，她看到了非常明显的变化：之前，中国的开发者是着眼于中国市场，而后慢慢发展到全球。但是现在，中国开发者则是从创立之初就着眼于全球市场，中国的开发者（变得）更有雄心壮志，很多开发者都希望触及到全球的受众，哪怕是一些规模比较小的公司也会有这样的愿景。并且实际上来看，中国的出海开发者也正在不断证明着这一点。