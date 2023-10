特斯拉在充电布局上不遗余力,已在其计划中的既定区域破土动工最新的未来派餐厅,该餐厅设有汽车影院和超级充电站。是的,听起来那个疯狂的项目但确实正在发生。这个项目已经酝酿了很长时间了。

2018 年, 埃隆·马斯克表示,特斯拉计划在洛杉矶新建的特斯拉超级充电站之一开设 一家“老式汽车餐厅、溜冰场和摇滚餐厅”。这又是一个“他在开玩笑吗?” 这是埃隆·马斯克的想法,但他不是在开玩笑。

几个月后, 特斯拉申请了在圣莫尼卡一处地点建造“一家餐厅和超级充电站”的建筑许可证。然而,由于当地法规的原因,该项目长期停滞不前。尽管如此,特斯拉仍然在该地点推进超级充电站的建设,但不得不将餐厅项目移至好莱坞。去年, 特斯拉向市政府提交了建设计划,让我们第一次了解了这家汽车制造商打算建设的项目。

我们从文件中了解到,这将是一家半圆形的两层餐厅,设有 29 个超级充电站和两个电影院屏幕。使用这些计划,建筑建模师 Ed Howard创建了一些渲染图,经过一年多的沉静之后,特斯拉已获得建筑许可证并在该工地破土动工。

图像显示,特斯拉拆除了现场的现有建筑(以前是 Shakey’s Pizza),并开始为新餐厅打地基。目前尚不清楚特斯拉是否计划将此作为一个独特的地点,或者该汽车制造商是否打算在其他超级充电站复制这一概念,以扩大其充电基础设施周围的便利设施。

金巴尔·马斯克 (Kimbal Musk) 是特斯拉首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的兄弟,也是特斯拉董事会的董事,他是一名餐馆老板,拥有自己的连锁餐厅,拥有 The Kitchen Restaurant Group,旗下包括 Next Door American Eatery、Hedge Row American Bistro 和 The Kitchen American Bistro 等品牌。特斯拉有可能利用他的专业知识,围绕其广泛的超级充电站网络打造一个餐厅部门。

无疑,马斯克是个奇特的人。现实可能赶不上马斯克,但特斯拉首席执行官几乎实现了他所说的一切。2016 年,在洛杉矶拥堵的交通中呆了几个小时后,他想挖隧道来躲避交通。2017 年,他创立了 The Boring Company (TBC),该公司现在正在做的正是马斯克想要的事情。尽管进展缓慢,但仍在前进。而现在,特斯拉会为未来的新型充电站打下样板基础。