起亚公布了 EV3 和 EV4 概念车内饰的更多细节，以及用于制造它们的改变游戏规则的环保材料和方法，这将在该品牌向可持续移动解决方案提供商的转型中发挥重要作用。

在设计起亚 Concept EV3的内饰时，起亚的 CMF（颜色、材料、饰面）设计团队从空气元素中汲取灵感，在整个座舱内充分利用光线和透明度。与起亚概念 EV4一样，起亚 CMF 团队还采用了一系列创新的可持续材料，以减少车辆对环境的影响，提供更大的设计自由度，并提供前所未有的颜色选择和装饰饰面水平。

对于 Concept EV3，起亚 CMF 团队采用了天然纤维（而非碳纤维）结构，以实现轻质、纤薄的座椅设计。异常坚固、可持续的纤维编织带来更加优雅、现代的美感，并辅以舒缓的自然色调。对于座套，CMF 团队应用了 3D Knit 技术。该工艺不仅能产生视觉上令人惊叹的 3D 效果和异常柔软的表面，还能通过减少缝合和连接以及零浪费材料来提供一流的效率。

起亚为 Concept EV3 控制台桌内部选择的材料不是制造的，而是种植的，起亚 CMF 设计主管 Marília Biill 解释道。“来自蘑菇根的菌丝体结合了卓越的强度和极其柔软的表面。开发生长材料（一种称为生物制造的过程）是起亚的主要目标。

“使用菌丝体使我们能够模仿我们在自然界中看到的过程，并利用它来设计更可持续的解决方案——这种材料可以使用模具生长成您想要的任何形状。菌丝体的使用仍处于非常早期的阶段，作为起亚可持续发展战略的一部分，我们正在与合作伙伴合作加速该材料的开发。有一天，通过种植我们自己的材料，我们将能够简化流程、适应形式，最重要的是，从本质上更接近自然。”

为了打造 Concept EV4 的驾驶室，起亚 CMF 团队从地球元素中汲取灵感。通过使用茜草根和核桃壳将天然染料应用于 100% 再生棉，该团队可以利用大自然提供的近乎无限的色调和色调。

起亚决心为概念 EV4 驾驶室营造出纯粹独特和卓越品质的氛围，并手工编织织物条纹并将其应用到汽车的存储区域和仪表板上。这种手工制作的方法创造了 3D 效果，与 Concept EV3 座套中使用的 3D 针织饰面一样令人惊叹和美丽。

为了提升 Concept EV4 控制台桌的美观性和功能性，起亚的 CMF 设计师转向使用大麻纤维。“大麻是一种快速生长的植物，只需极少的资源即可种植，”Marília Biill 解释道。“它不仅具有高度可持续性，而且还具有高度可塑性，这意味着它是一种用途非常广泛的材料，而且它以其美丽丰富的色彩增强了电动概念车的驾驶室。”

虽然 EV3 和 EV4 概念车中使用的许多材料和方法展示了起亚正在研究未来大规模实施的解决方案，但该品牌在将可持续材料融入其产品方面有着悠久的历史，从使用生物塑料和糖开始2014 年 Soul EV采用甘蔗生物纤维。

今年早些时候，随着 3 月份EV9旗舰电动 SUV的推出，起亚进一步强化了其在生产车辆时最大限度地减少对环境影响的承诺，为所有新的起亚车型系列引入了 10 种必备的可持续产品。

起亚的 10 种必备可持续产品包括生物塑料。生物塑料由植物油、玉米提取物、锯末和甘蔗等生物质来源生产，用于仪表板、控制台、立柱和装饰等车辆部件。起亚认为生物聚氨酯 (PU) 是最佳的皮革替代品，因为该材料采用植物成分，并提供典范的支撑、缓冲和耐用性。汽车地毯可由 100% 再生 PET 制成，起亚还提供部分这种材料来自再生渔网的选择。