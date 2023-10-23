尽管2023年第二季度全球智能手机总出货量有所下降，但全球折叠屏手机出货量却逆势增长；

2023年下半年，在OPPO和荣耀等中国公司积极开拓市场的推动下，全球折叠屏产品市场竞争将愈发白热化；

入门级折叠屏产品的发布，预计将推动全球折叠屏市场于2024年实现大幅增长。

根据Counterpoint Research近期发布的全球折叠屏智能手机追踪报告，2023年第二季度全球折叠屏智能手机市场同比增长10%，达到210万部。该增幅与全球智能手机市场形成了鲜明对比，后者在同一季度出货量下降9%，达2.68亿部。鉴于俄乌战争旷日持久，加之全球通胀居高不下，预计智能手机市场将出现横向增长。然而，折叠屏智能手机市场增长势头继续强劲持久。

全球与中国折叠屏智能手机出货量，2022年第一季度至2023年第二季度

2023年折叠屏产品发布状况：全球及中国折叠屏市场对比

中国折叠屏市场增长迅速，主要归功于各厂商纷纷推出契合中国市场的折叠屏产品，以及中国消费者对这些产品的强劲需求。2023年第二季度，折叠屏市场持续增长的势头强劲。华为Mate X3、vivo X Fold 2以及vivo X Flip等主要面向中国折叠屏市场的关键产品，是市场迅速发展背后的推动力。此外，摩托罗拉Razr 40以及Razr 40 Ultra全球（包括中国）发售，进一步推动这一增长趋势。2023年第二季度，中国市场新推出了五款为其量身定制的折叠屏产品，而同期中国以外的全球市场仅推出了两款。

Counterpoint Research高级分析师Jene Park称：“我们认为，频繁的产品发布（以及伴随产品发布的营销效应）正在改变中国消费者对折叠屏产品的看法。因此，中国消费者比全球任何其他市场的消费者都更容易及频繁地接触到款式丰富的折叠屏产品。不断推陈出新的丰富折叠屏产品，被认为是中国折叠屏市场与其他市场相比能够持续大幅增长的重要原因之一。-”

全球折叠屏智能手机预测，2023-2024年

全球折叠屏智能手机市场格局将在2023年下半年发生重大变化。届时，中国制造商将在国际市场上大展拳脚，荣耀Magic V2、OPPO Find N3 Flip以及尚未命名的OnePlus等折叠屏终端产品将值得期待。值得注意的是，位列顶级折叠屏产品之列的三星Galaxy Z Fold 5与 Galaxy Z Flip 5已于8月份发布，预计将在2023年下半年夺得可观市场份额。

Park补充道：“在中国制造商扩张的推动下，全球折叠屏智能手机市场将在2023年下半年实现大幅增长。虽然三星的市场份额可能会因竞争加剧而下降，但我们认为这是必然结果。不过，制造商之间的竞争通常会促进扩大产品的市场规模。我们认为，在三星和华为入门级折叠屏手机等主力机型的引领下，市场有望从2024年起进入大众化折叠屏手机时代。入门级折叠屏手机的价格预计将在更加亲民的600到700美元（约合人民币4383元到5114元）左右。”