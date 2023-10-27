来自 Affalterbach 的性能和跑车品牌推出新款 Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ ，融合了 SUV 和 Coupé 车型，以具有高日常使用水平和长电动续航里程的插电式混合动力车补充了车型组合。

性能是奔驰AMG GLE 53 混动版的灵魂

运动驾驶体验的基础是 3.0 升直列六缸涡轮发动机。为了在混合动力车中使用，传统 GLE 的发动机再次进行了大规模修改。它现在的输出功率为 330 kW（449 hp），比以前多了 10 kW（14 hp）。更新措施包括重新编程的软件和额外的冷却器。在混合动力车型中可以省略电动附加压缩机，因为电动马达接管了电动增压等任务。结果：3.0 升发动机反应极其快速并提供高度动态的响应。

直列六缸发动机与 100 kW 电动机、容量为 31.2 kWh 的牵引电池以及全可变 AMG Performance 4MATIC+ 全轮驱动系统相结合。混合动力装置的高功率密度是通过永磁内转子同步技术实现的。电动机从第一转起即可提供 480 Nm 的最大扭矩，即使在启动时也能确保高敏捷性。

400 kW（544 hp）的系统输出功率和 750 Nm 的最大系统扭矩可实现令人印象深刻的驾驶性能：从静止加速到 100 km/h 只需 4.7 秒。推进仅在电子限速 250 公里/小时时结束。纯电动时速可达 140 公里/小时。根据 WLTP，纯电动行驶里程为 80-86 公里（SUV）和 82-87 公里（轿跑车），大多数日常距离都可以纯电动行驶。车载充电功率为11kW的充电器，可进行交流充电。此外，还可根据要求提供 60 kW DC 直流快速充电器。这使得电池可以在 20 分钟内从 10% 充电到 80%。

AMG 驾驶计划提供广泛的驾驶体验

从高效到动态：AMG DYNAMIC SELECT 驾驶程序专为插电式混合动力车的驱动技术量身定制。它们调节重要的参数，例如驱动和变速箱的响应、转向特性、底盘阻尼或声音。默认情况下，电动 53 车型在打开电动机时会在“电动”驾驶程序中安静启动。组合仪表中的“就绪”图标表示车辆已准备好行驶。

除了众所周知的驾驶程序“舒适”、“运动”、“运动+”、“平滑”和“个性化”之外，新款 Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ 中还有两种混合动力专用驾驶程序。借助“Electric”，纯电动驾驶可从静止状态达到 140 公里/小时。如果电池电量耗尽或驾驶员突然请求更多动力（例如，为了快速超车），智能操作策略会自动切换：内燃机启动并短暂接管驱动动力。

在“电池保持”驾驶程序中，内燃机和电动机以约 25% 的最大增压运行，与“舒适”驾驶程序中一样。最大的区别：操作策略保持电池电量恒定。例如，如果电池电量为 75%，如果选择“电池保持”驾驶程序，电池将保持在该范围内。然后，电动机的使用受到限制并优化以实现低能耗，并通过回收来补偿。通过简单地改变驾驶程序，驾驶员可以决定何时再次充分使用电池电量，例如在城市内交通时。

当纯电动驾驶时，法律要求的声学车辆改变系统会向周围环境发出高性能混合动力车的警告。可以听到特别创作的低频、速度调制的 AMG 声音。该信息通过前面的扬声器和后面带有两个扬声器的条形音箱向外部广播。部分声音也可以在车内悄悄听到，作为乘客的声学反馈。在欧盟，该系统的运行速度可达 20 公里/小时。然后，电动驱动信号和谐地消失。

重新设计的外观和混合动力专用的设计元素

新款 Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ 对自 2023 年春季以来推出的传统动力 GLE 车型进行了众多设计和设备更改。此外，插电式混合动力车可以通过内部和外部的特殊设计元素来识别。集成到前护罩中心的冷却空气流入是开放的，因为这里有一个额外的冷却器。前挡泥板和后部的混合动力专用徽章表明了电气化驱动。GLE 53 HYBRID 4MATIC+ 标配 21 英寸轻合金轮毂。AMG高性能制动系统的前轴采用内通风制动盘，尺寸为400×38毫米，配有六活塞固定卡钳，后轴采用尺寸为370×32毫米的内通风制动盘，配有单活塞浮动卡钳。

在内部，MBUX 信息娱乐系统包括混合动力专用的显示屏和功能。其中包括充电菜单以及组合仪表和多媒体屏幕上的显示屏，其中提供有关高压电池的充电状态和温度以及电量范围等信息。

标准装备全面升级

新款 Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ 采用了 AMG GLE 53 系列的产品逻辑，精确响应了客户频繁表达的需求。这款 SUV 的标准配置包括电动全景天窗、加热前排座椅、自适应远光灯辅助系统和智能手机集成等。此外，可切换的AMG性能排气系统、Burmester音响系统、记忆套件、360度泊车导航、KEYLESS GO套件和盲点辅助系统都是标配。

还有最新一代的AMG性能方向盘。圆形 AMG 方向盘按钮也以其绚丽的显示和直观的操作逻辑给人留下了深刻的印象。这使您无需将手从方向盘上移开即可控制重要的驾驶功能和所有驾驶程序。方向盘轮圈可以选择加热，也可以订购碳纤维外观。双门轿跑车的标准配置更加丰富：前排座椅空调、MBUX 增强现实功能和 MULTIBEAM LED 头灯也是标准配置。

新开发的底盘

带有自适应阻尼的 AMG RIDE CONTROL 空气悬架专为 GLE 53 HYBRID 4MATIC+ 的要求而开发和定制，配备了新的硬件和软件。它提供了适合纯电动驾驶的足够隔音效果与 AMG 典型的运动特性的平衡组合。

除了前后轴上的新型被动稳定器之外，混合动力车还在前支柱上配备了新的制动缓冲器，在后轴上配备了全新的减震器。该软件也已完全重新编程。底盘、ESP、完全可变的 AMG Performance 4MATIC+ 全轮驱动和转向系统的调校，完全适应混合动力驱动，可实现平衡、安全、动态和自信的驾驶体验。