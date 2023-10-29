科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.10.23-2023.10.29）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在不断加速的数字化进程之下，东南亚正在呈现出一副足够让人期待的景象。不过，相比于过去这几年为外界带来了怎样的震撼，它在接下来的走向也是一件备受关注的事情。

在本周的内容中，有调研报告指出，未来五年内（2022至2027），东南亚数字经济的增速将达到15.8%，而这将超过欧美以及日韩市场的增速。

尽管报告并未提及该地区数字经济的具体规模，其中我们也可以得知，在这五年期间，东南亚、韩国、日本三大地区的数字经济总额预计将从5017亿美元增长到9149亿美元，增幅达82%。而根据另一份报告，22年期间，东南亚地区的数字经济GMV预计在2000亿美元左右（并将在22至25年间呈现出20%的复合年增长率，达到3300亿美元）——可以看到，届时，不仅仅是增长速度，在市场规模层面，东南亚也将呈现出可观的水平。

而作为这种增速的原因，也正如本栏目此前所一直探讨的那样，现阶段，电商行业的继续渗透扩张、旅游&交通出行行业的复苏、以及外卖配送&在线媒体行业的进一步增长正是该地区数字领域中的绝对影响因素，而这些也正得益于近年来东南亚数字用户及其数字习惯的飞速转变。

从这一点出发，不难预料接下来东南亚地区的数字经济也会随着当地数字用户的进一步提升而继续加速。然而，报告也指出了另一个潜在的驱动力：即，东南亚同其他市场地区的相互融汇。

报告表示，当前，东南亚、韩国、日本三大市场之间的整合仍相对较为复杂，其各自的电商和支付方式仍处于相对孤立的状态。然而，随着跨境电商和线下旅游的推动，在这些地区之间，跨境商务有望会变得更具吸引力。作为体现，就跨境业务而言，报告预测，22年至27年期间，东南亚、韩国、日本三大经济体将获得2324亿美元的新增跨境收入，并且同期，这些地区的旅游业将呈现334%的增幅，为其贡献1714亿美元的规模。

当然，对该地区的数字经济领域而言，这里仍存在着巨大的开发空间、在诸如更加细分的上下游领域以及未充分渗透的市场（如周边村县）尚有着很大的增长潜力，而这些或许也将和跨境业务一起成为东南亚的新增长关键。于此，面对2030年的1万亿美元数字经济GMV的目标，东南亚似乎也就有了更多可能。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

东南亚数字经济增速将在未来5年中达到15.8%：据IDC接受2C2P和蚂蚁集团委托发布的一份调研报告显示，未来五年，东南亚数字经济的增速将达到15.8%，使其在全球范围内遥遥领先。作为对比，根据报告，韩国和日本将分别次之，为12.7%和10.2%。美国和欧盟地区则分别为9.4%和8.7%。而从具体方面来看，报告表示，东南亚、韩国、日本三大地区的数字经济总额预计将从22年的5017亿美元在27年增长到9149亿美元，增幅达82%。

哪吒汽车在印尼全面销售，哪吒V上市3.79亿印尼卢比：哪吒汽车正式宣布在印尼展开全面销售，哪吒 V 作为首发车型在印尼上市，售价为 3.79 亿印尼卢比。哪吒 V 搭载 70kW 电动机，扭矩为 150N・m，内置 40.7kWh 电池，续航 401km，使用快充直流充电 30%-80% 需要 30 分钟。

亚航母公司Capital A计划明年在美上市：据外媒援引知情人士消息指出，Capital A正计划通过股权融资和债务融资的形式筹集超10亿美元资金，并将通过一家SPAC公司在纽约上市其部分业务。消息人士称，Capital A首席执行官Tony Fernandes已同在纳斯达克上市的SPAC公司Aetherium Acquisition达成协议，二者合并后的新实体将更名为“Capital A International”——该实体将包括Capital A的咨询部门和飞机租赁业务，以及将亚航品牌扩展到希望在发展中国家（如孟加拉国和马尔代夫）开设航空公司特许经营权的公司的新业务。

印尼金融服务监管局限制了Akulaku的先买后付服务：据外媒报道，印尼金融科技独角兽Akulaku已被当地金融服务监管机构印尼金融服务监管局（OJK）限制了其“先买后付（BNPL）”服务的对外提供。据悉，这一举措可能是因为Akulaku违反了当地政府机构对发行先买后付所要求的监管义务，而OJK正要求该公司调整其业务以遵守这些规则。值得一提的是，Akulaku向外媒表示，其先买后付产品并未被禁止，只是被暂时限制了运营。

Infinaxi互联网数据中心平台的首个数据中心于马来西亚赛城正式动工：据悉，基汇资本旗下基金及其合作伙伴成立的Infinaxis数据中心平台于10月25日举行了动工仪式，而这也标志着其首个数据中心项目正式动工。据了解，该项目位于马来西亚最大的互联网数据中心枢纽之一的赛城，项目总面积达12490平方米，包含两块地块——平台将在其中一幅地块上开发一个总建筑面积17427平方米且拥有12兆瓦IT容量的互联网数据中心，而另一幅地块将作为扩建场地进行开发，IT容量未来预计将翻一倍。

马来西亚医疗手套制造商佳护集团进军EV业务：据悉，马来西亚医疗手套制造商Careplus（佳护集团）已将其现有业务多元化，将电动汽车（EV）业务纳入业务版图之中。佳护集团在一份声明中表示，该公司已与马来西亚电动汽车公司Go Auto成立合资企业，通过换股收购Go Auto全资子公司Intro Synergy Sdn Bhd（ISSB）30%的股份，以此进口哪吒汽车旗下的电动汽车。

此外，佳护集团还与Go Auto成立了合资企业，通过一家名为NexV Manufacturing Sdn Bhd (NMSB) 的新公司建立新能源汽车制造和组装中心。其中，Go Auto持有51%的股份，其余49%由Careplus持有。据介绍，NMSB第一阶段的年组装能力为3万台，且哪吒汽车产品将占据其中的1万台。剩余部分将向其他有兴趣的各方开放。

投融资

EV充电服务运营商Charge+完成新一轮融资：Charge+成立于2018年，自成立以来已在新加坡部署了1000多个EV充电站，覆盖公共住房、公寓、购物中心、商业建筑和工业设施等区域。此外，Charge+也在马来西亚、泰国、越南、印尼和柬埔寨开展EV充电业务。

另一方面，除了建设自己的充电基础设施外，Charge+还会同区域电动汽车充电运营商合作，利用其专有的移动应用程序扩展充电网络。据介绍，基于这一点，Charge+已经与马来西亚国家能源有限公司（TNB）、泰国发电局（EGAT）和印尼国家电力公司（PT PLN）签署了合作协议，使得Charge+的应用程序用户可以方便地访问各自国家的电动汽车充电设施。

1亿美元！这家登月开采公司可能已经获得了东南亚最大的种子轮融资：Qosmosys成立于2020年，旨在为希望在月球等地开展业务的公共或私人机构提供定制化登陆服务，帮助其探索太空经济——据Qosmosys透露，其核心商业模式包括氦-3等月球矿物质的开采。

Inteluck宣布获得3400万美元C轮融资：东南亚技术驱动型物流平台 Inteluck 宣布完成3400万美元 C 轮融资。本轮融资由专注于菲律宾市场的私募股权公司 Navegar 领投，现有股东东南亚领先的风险投资公司 East Ventures 持续跟投，千赐资本担任独家财务顾问。Inteluck 成立于2014年，是一家为东南亚及中国出海企业提供技术驱动型供应链服务 B2B 物流平台，业务覆盖菲律宾、泰国和越南等市场，并在持续拓展中。其业务涵盖了整车运输、仓储管理、国际货运、经销分销以及定制化供应链解决方案等领域。

金融科技公司YouTrip获得5000万美元融资：YouTrip于2018年推出，成立初期旨在帮助个人用户基于多币种的形式进行线上付款。据介绍，YouTrip支持多达150多种货币，且用户无需在支付时付出额外费用和隐藏费用。另一方面，在2022年时，YouTrip也推出了一款名为YouBiz的面向中小企业和初创公司的公司卡及支出管理平台，使得企业能够以此来进行跨境支付活动（如商务旅行和数字营销支出）。

观点&观察

千亿极兔，双面写照：10月27日，东南亚物流独角兽极兔速递（J&T Express）于香港联合交易所主板挂牌上市（股票代码1519），其上市公开发售价为每股12港元，全球发售募集资金净额35.28亿港元（暂未行使超额配售）。截至当日收盘，极兔的股价稳定在12港元，持平发售价，并以此使自身市值达到1057亿港元。

值得一提的是，在本次IPO过程中，极兔的国际发售部分获得了1.9倍的超额认购，并且自身也成为今年以来港股市场的第二大IPO交易以及上市股票市值最高的企业。不过，作为一家备受关注已久的印尼明星企业，极兔所承载的重量远远不止于此——无论是它所经历的发展历程还是为外界带来的期待，由极兔所折射出的剧本显然也是一段足够独特的缩影。

活动

首站北京！「勇者同行，海纳未来」微软加速器出海论坛重磅来袭！：当下，中国企业出海风头正劲，势不可挡。作为微软创新生态的重要组成部分之一，微软加速器正为有志于拓展海外业务的企业提供独特的出海机遇，携手中国“智慧”在全球市场中抢滩登陆。由微软加速器主办，动点科技承办的微软加速器出海专场将分为北京、上海、深圳三场，首站专场将于11月2日在北京举办。届时，微软专家、出海领军企业与创新企业代表和大使馆代表将汇聚一堂。他们将与现场嘉宾共同探讨中国企业出海在技术侧、商业侧、政策端等方面的落地经验，深度分析中国企业出海机遇与方向。