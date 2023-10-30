根据Canalys发布的最新报告，2023年第三季度，印度智能手机出货量达4300万部，市场朝着逐步复苏的方向发展。尽管出货量同比下跌3%，但该季度见证了消费环境的改善，为厂商发布新机提供机会。2023年第三季度，三星保持领先的地位，占18%的市场份额，出货量790万部。小米凭借高性价比5G机型的发布，升至第二名的位置，出货量760万部。vivo位居第三，出货量720万部，而realme和OPPO（不包括一加）站稳前五，出货量分别580万部和440万部。

Canalys的高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“在第三季度，各大智能手机品牌有针对性地推广其节庆产品组合，着重高性价比的5G选择，同时，各大品牌也相继推出其最新产品，充分利用绝大多数厂商在该季度库存改善带来的优势。随着厂商推出面向大众市场的5G机型，入门级市场的需求激增。例如，小米发布了红米12 5G和POCO M6 Pro 5G等，丰富了他们的5G产品选择，促进其5G产品线增长。realme也凭借11x 5G和11 5G机型吸引市场的关注，特别是通过线上渠道。由于5G智能手机日趋成为市场主流，摩托罗拉、Infinix和Tecno也推出了旗下价格亲民的5G设备，以提振有限的出货量。另一方面，高端市场持续稳健增长。三星的S23系列和苹果的iPhone 14和iPhone 13等旧机型在节日季大卖，带动了高端市场的发展。荣耀通过和HTech合作的方式重返印度市场，并推出了荣耀90系列机型。”

Chaurasia续称，“尽管前五厂商的出货量均出现同比下滑，但其他厂商展示出韧性，整体市场出货量表现稳定，像一加、Infinix、Tecno和摩托罗拉等品牌通过扩大渠道布局，增加产品供应，以及2021年头部厂商芯片短缺时为他们积累的积极势头，使其均实现强劲增长。在当前的挑战下，厂商很难同时保持市场份额，管理库存及维持盈利能力。例如，OPPO转移重心，推出定价较高的机型，与出货量相比优先考虑利润率。三星已简化其各个价位段的产品组合。在宏观环境下行、本地运营障碍和需求波动的影响下，厂商需要评估自身在市场的地位。为了实现长期发展，头部厂商应当优先建立强大的经销网络，加强与本地化生产的整合，并为当地经济作出积极的贡献。” Chaurasia最后表示，“尽管下半年消费信心的恢复利好市场，但复苏之路仍将遭遇全球宏观经济的挑战。2024年的增长将取决于不确定的宏观经济因素，尤其入门级市场更容易受到影响。然而，印度经济对于这些变化的冲击仍具韧性，各大品牌逐渐适应市场的动态。为了保持市场份额，厂商应当着重降低渠道压力，构建精益的产品组合。他们应当在各个价位段推出‘明星产品’，同时在各个渠道维持均衡的库存水平。”