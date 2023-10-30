据报道，随着华尔街继续拥抱人工智能这项新兴的技术，花旗集团（Citigroup）计划为其4万多名程序员中的绝大部分使用生成性人工智能（GAI）。作为小型试点项目的一部分，花旗集团开始允许大约250名开发人员率先体验生成式人工智能。明年，花旗集团计划将该计划扩展到绝大多数程序员。 其实，在ChatGPT发布后不久，花旗集团就着手研究如何使用这项新兴的技术。公司联席首席信息官（CIO）Stuart Riley表示，作为回应，花旗集团今年早些时候成立了两个特别工作组，探索这项技术的潜在用途。 来源：新浪财经 AI 花旗集团 你可能会喜欢 信达生物：计划年底启动玛仕度肽9 mg在中国肥胖受试者中的III期临床研究2023/10/30 11:06 郭明錤：Meta已将Quest 3今年Q4出货量下调5%–10%2023/10/30 11:06 前苹果员工创办，Humane 下月发布无屏幕 AI 可穿戴设备 Ai Pin：内置 ChatGPT2023/10/30 10:09 消息称苹果明年推出新款 AirPods Max：缺少 H2 芯片，功能性不如 AirPods Pro2023/10/30 10:04