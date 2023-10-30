据报道，随着华尔街继续拥抱人工智能这项新兴的技术，花旗集团（Citigroup）计划为其4万多名程序员中的绝大部分使用生成性人工智能（GAI）。作为小型试点项目的一部分，花旗集团开始允许大约250名开发人员率先体验生成式人工智能。明年，花旗集团计划将该计划扩展到绝大多数程序员。

其实，在ChatGPT发布后不久，花旗集团就着手研究如何使用这项新兴的技术。公司联席首席信息官（CIO）Stuart Riley表示，作为回应，花旗集团今年早些时候成立了两个特别工作组，探索这项技术的潜在用途。

来源：新浪财经