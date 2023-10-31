根据 data.ai Intelligence 发布的数据报告，自 2020 年首发以来，Riot Games 旗下游戏 League of Legends: Wild Rift（英雄联盟：狂野大裂谷，后文简称为 LoL），仅用了短短的三年时间，就在 iOS App Store 和 Google Play 平台上取得了全球用户支出突破 10 亿美元的耀眼成绩——此前达成此成就的共 101 款游戏和 26 款应用。

Wild Rift 崛起：加入十亿美元豪门

凭借此亮眼表现，LoL 巩固了其在MOBA游戏类别中收入排名第四的地位，并领先 Onmyoji Arena（决战！平安京） 和 West Arena 2（西部决斗 2）等竞争对手。

下载量方面，今年截至目前，LoL 在MOBA类别中全球下载量排名第四，击败其他热门游戏例如 MARVEL Super War（漫威超级战争） 和 Pokémon UNITE（宝可梦大集结）。

过去一年（2022 年 9 月至 2023 年 8 月），LoL 在中国的下载量成功登顶（仅 iOS 商店），越南和巴西紧随其后，全球总下载量为 2240 万次。这将该游戏生命周期内全球下载量推高至 1.11 亿次。

2023 年上半年，LoL 成绩亮眼，在 MOBA 类别收入榜单中排名第 3 位，全球用户支出逾 1.88 亿美元。值得注意的是，中国用户的贡献最为抢眼，同期达近 1.41 亿美元，美国则紧随其后，约为 820 万美元。

通过优化策略，保持其硬核玩法 LoL 在移动游戏市场大获成功

LOL 移动版本沿用了原来的硬核玩法，即在简化的三分路地图战斗中取得胜利，并通过点触来实现准确的移动和瞄准。同时，游戏将局内规则进行了简化，使得单局时长缩短，仅 15-20 分钟结即可结束战斗。游戏在图像和角色动画上也进行了优化，以适配更小的屏幕，同时保留了该系列制作品质和标志性战斗表现。

此外，制作团队还为新玩家提供适合的新手引导，而完善的进阶体系则对于吸引玩家长期保持参与度至关重要。

毕竟，移动端占据着游戏市场的主要收入份额，在 2023 年该数字达到 56%，是 PC/Mac 游戏的 2.7 倍。LoL 手游版与电脑版双管齐下，既是Riot Games势在必行的策略，同时也为玩家提供了双端游戏的选择和便利。