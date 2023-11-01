宁德时代已经不能单纯将其理解为一家简单的电池厂商了，这是一家立体布局的公司。这样的布局，不仅可以让宁德时代可以捍卫自己在动力电池行业的地位，对于形成其护城河也是极大的裨益。

宁德时代依旧是全球龙头， 产能利用率行业领先。 23 年 1-8 月，公司继续稳居全球市占率第一。 23Q3 出货量近 100Gwh，预计动力/储能出货量分别约为 80/20GWh。

而近期，宁德时代的内外合作非常频繁，其中包括以下几个主要的合作动态：

时代骐骥动力科技（深圳）有限公司成立，法定代表人为朱正良，注册资本5000万人民币，经营范围含电动 汽车 充电基础设施运营、蓄电池租赁、 电子 专用材料制造销售、 人工智能 应用软件开发、互联网信息服务等。该公司由宁普时代 电池 科技有限公司间接全资持股，后者由中国物流控股一一六号公司、 宁德时代 、宁德市交通投资集团有限公司共同持股。

宁德时代贵州基地项目一期正式投产。项目实现量产后，将逐步形成产业生态，助推贵安新区打造新能源汽车、电池及材料生产基地。据了解，宁德时代贵州基地采用的是最先进的生产线，自动化率达95%，从投料到成品产出的周期内，可实现1秒产出一个电芯、2.5分钟生产一个电池包的速度。项目一期投产后，可实现150亿元的产值，可解决3000个就业岗位。宁德时代新能源科技股份有限公司致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务，目前在全球已设立13个电池生产制造基地。

近日，中城大有与宁德时代签署战略合作协议。根据协议，“十四五”和“十五五”期间，中城大有和宁德时代将达成100亿元级储能项目战略合作。其中“十四五”期间，双方合作规模将不低于3.5GWh。

同时，集度与宁德时代签署战略合作协议，将共同推动汽车机器人新能源技术产品的研发与量产应用。目前，宁德时代已为汽车机器人极越01提供了高性能的动力电池产品和服务保障。未来，宁德时代将持续为集度汽车的市场业务提供支持，包括新项目及新技术合作、神行超充电池供应等，与集度一同推动智能出行产业链的完善与发展。

此外，宁德时代发布的全球首款磷酸铁锂 4C 神行超充电池， 快充性能大幅提升，可实现“充电 10 分钟，续航 400 公里”， 阿维塔、奇瑞、哪吒、北汽极狐等均已官宣搭载神行电池， 预计将于 23 年年底实现量产， 24Q1 装车。

宁德与福特在美建厂计划目前推进顺利。2022年2月，福特宣布在美国密歇根州南部建造一家电池工厂，占地950英亩，并在2026年投产。密歇根州政府于3月批准1.23亿美元的补贴，用于福特与宁德的电池生产合作，并且已向福特提供总计17亿美元的激励方案。宁德通过技术授权的方式出海，与福特达成合作共赢。在此次合作之前，福特和宁德在去年已经就磷酸铁锂电池达成合作协议。未来10年，预计福特都将从宁德获得稳定的电池供应。

复合集流体方面，公司已将复合铝箔应用于部分三元高镍产品中，能够提升电池安全性。公司在复合集流体领域具备核心专利与自研自制能力。 2023 年 10 月 9 日，公司与璞泰来签订《战略合作协议》，合作共建复合铜箔业务长期合作机制，进一步促进锂电池性能提升。储能电池方面，EnerOne、EnerC产品持续大批量出货，推出零辅源光储直流耦合解决方案。

此外，宁德时代在海外上的布局也非常到位。根据公开数据，1-8月公司海外动力电池使用量市占率达27.7%。其1-8月欧洲动力电池市场占有率达34.9%。1-8月公司在中美欧以外地区动力电池市场占率达27.2%，排名第一。公司持续获得多个欧系本土车企如大众、Stellantis、宝马、奔驰等的大额订单，在2026-2030年的新一轮欧洲车企定点中拿到了更高的份额，公司在欧洲市场占有率有望稳步提升。

因此，对于宁德时代来说，在这个新能源的新时代里，必须不断的稳固护城河。只有不断的稳固自身的根基，才能在复杂的市场环境中生存下来并且前行。