又到了一年一度的东南亚“数字十年”时刻。

日前，谷歌、淡马锡、贝恩联合发布了今年份的东南亚数字经济报告——《e-Conomy SEA 2023》。在由这三家机构定义的东南亚“数字十年”（2021-2030）的第三年之际，面对当下全球不甚明朗的前景，基于报告，不难发现东南亚却也正在走出一条自己的道路。

根据本次第八版的数字经济报告（报告于2016年首次发布，后续每年一更），尽管全球宏观经济正被不确定性的阴霾所笼罩，该地区数字经济GMV仍呈现持续上升趋势，预计将从去年的1950亿美元增长到2180亿美元，达到11%的增幅。

作为对比，在增长速度层面，东南亚2022年的数字经济GMV规模较上年增幅为20%，而该地区在2021年的数字经济较20年呈现出了38%的增幅。

回到本次报告。报告显示，今年期间，东南亚私募融资已降至六年来的最低水平，但这也是全球资本成本高涨和融资周期问题方面的转变体现。在这样的背景下，退出仍是资本的首要考虑因素。而在估值回归（相比于2021年的高点估值所呈现出的下降趋势）、企业盈利路径的不确定性、充满挑战的资本环境等因素的影响下，潜在的推出也变得更加艰巨。

不过，报告也强调，尽管投资者们正在变得愈发谨慎，针对东南亚地区的“干粉”（投资现金储备）也从21年的124亿美元在22年底增至157亿美元，而这意味着在朝向下一个阶段前进的过程中，东南亚的数字经济领域仍存在着相应的潜在动力。当然，想要获得这一动力仍需要这些企业能够对外展现出其盈利途径，并且能够让投资者看到足够的退出可能——毕竟从现实情况上来看，东南亚风投基金向投资者返还的资本仍少于专注于其他非东南亚地区的。

货币化是今年东南亚数字经济转变中的另一个值得关注的重点。根据报告，2023年，该地区数字经济有望实现1000亿美元的收入，其增速是该地区数字经济GMV的1.7倍。并且其中，电商、旅游、交通出行、媒体将为其贡献700亿美元的份额。报告表示，基于该地区继续增长的数字经济GMV总额，当地企业对货币化的关注并没有以牺牲消费者参与度和GMV增长为代价。而展望2024年，当地旅游和交通出行行业有望超过疫情前的水平，且其电商产业也有望在激烈竞争中继续展示出韧性。

另一方面，报告指出，2023年，在东南亚，得益于消费者对数字金融服务的继续拥抱，现金已不再继续为王，数字支付已达到当地交易总规模中的50%，并有望在后续继续超过现金支付（21年和22年的占比分别为44%和48%，报告预测25年有望为55%）。

其中，由于高昂的贷款利率和来自消费者方面的需求（银行服务不足和小企业对数字经济的日益参与），数字贷款成为数字金融服务收入的最大推动力。

报告称，新加坡预计将在2023年至2030年期间成为东南亚最大的数字借贷市场，而印尼则将是其最大的数字支付市场。

值得一提的是，随着东南亚企业不断将其重心转移到盈利层面，吸引高价值用户已成为实现企业可持续经济效益的关键所在。根据报告，超过70%的数字经济交易额是由东南亚前30%的消费者创造的——这些高价值用户的在线支出是非高价值用户的6倍以上，并且尤其会体现在游戏、交通出行、旅行等可自由支配支出领域方面。当然，尽管，虽然高价值用户更有可能随着时间的推移继续增加数字支出，但非高价值用户的增长机会是前者的1.9倍。

最后，报告也指出，过去几年间，数字包容性在该地区取得了一定的进展。然而，随着企业日益专注于货币化，大城市以外的偏远地区消费者却也正随之面临着越来越大的数字经济鸿沟问题。因此，东南亚需要完善生态系统来弥补这一差距，而这也会反向推动数字经济的长期增长。

报告强调，有利的人口结构、不断增长的财富以及日益城市化的人口为数字经济的未来增长奠定了基础，东南亚仍存在丰富的发展空间。而为了追求持续盈利，竞争也有望变得更加理性。通过扩大数字经济参与程度、推动新兴行业的发展、实体基础设施投资以及强化区域层面的政策和监管，东南亚的数字经济也有望进一步利用好这里的巨大潜力。