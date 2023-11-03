2024年Prius Prime是一款多功能插电式混合动力车，能够应对大多数日常通勤，制造商估计全电动续航里程可达 44 英里。当需要长途飞行时，其节能的混合动力系统已准备好继续行驶，制造商估计的 SE 等级综合评级可达 52 英里/加仑。再加上时尚、运动的外观设计和舒适、技术含量高的内饰，这是一款已经为未来道路做好准备的 Prius Prime。

凭借 Prius Prime 的 13.6 kWh 锂离子电池，SE 级的全电动续航里程预计可达 44 英里。XSE 和 XSE Premium 等级的制造商估计全电动续航里程为 39 英里。对于长途驾驶，Prius Prime 采用丰田第五代丰田混合动力系统，结合高效的 2.0 升发动机、发电机和电动机，提供高效的驾驶体验。

2024款Prius Prime还带来了充足的马力和扭矩。配备 150 马力 2.0L 发动机和 161 马力电动发电机，其 220 系统净马力比上一代多出约 100 马力。与第三代车型相比，它的扭矩增加了 32%，从 105 磅英尺攀升至 139 磅英尺。扭矩。总而言之，Prius Prime 的输出使 0-60 英里加速 35%，仅需 6.6 秒。

普锐斯 Prime 还为道路带来令人瞩目的靓丽外观。它采用时尚、运动的设计，比上一代短 2 英寸、宽 1 英寸、长 1 英寸。其锤头式引擎盖、低矮的车顶线和宽阔的后部营造出流畅、符合空气动力学的外观。为了完成其侵略性的外观，它配备了 Prius Prime XSE 等级独有的机加工 19 英寸车轮，而 17 英寸车轮是 SE 的标准配置。

SE、XSE 和 XSE Premium 等级有 Cutting Edge、Guardian Grey、Midnight Black Metallic 和 Reservoir Blue 可供选择。高级油漆颜色包括 Wind Chill Pearl 或 Supersonic Red（额外成本颜色）。制造商的建议零售价（不包括经销商加工和处理）的 SE 级起价为 32,675 美元，XSE 级起价为 35,925 美元，XSE Premium 起价为 39,370 美元。预计这些车型将于 2023 年秋季开始在丰田经销店限量供应。

一流的安全性和便利性

2024 款丰田普锐斯 Prime 将标配丰田安全感知 (TSS) 3.0 标准。这套安全和驾驶员辅助技术包括：

带行人检测功能的预碰撞系统

带转向辅助的车道偏离警报

全速范围动态雷达巡航控制

车道追踪辅助

道路标志辅助

自动远光灯

主动驾驶辅助

主动驾驶辅助 (PDA) 系统是 2023 年 TSS 3.0 的新增功能。当满足系统操作条件时，PDA 使用车辆的摄像头和雷达提供温和的制动和/或转向，以支持驾驶任务，例如车辆之间的距离控制以及前面的车辆、行人或骑自行车的人。PDA 还可以在弯道上提供温和的制动。主动驾驶辅助系统不能替代预碰撞系统，并且可以在不同的情况下运行。

带有后方交叉交通警报 (RCTA) 的盲点监控器 (BSM) 是所有级别的标准配置。Prius Prime 的便利功能也很丰富，比如安全退出辅助系统，它可以检测车辆或自行车是否从后方接近，并在乘员下车或车辆停止时发出警报，有助于避免或减轻碰撞。门被打开了；以及带自动制动功能的前后停车辅助系统。XSE Premium 等级配备了全景监视器，可提供车辆周围的实时 360 度视图。

为旅途生活而生

标准普锐斯混合动力车和普锐斯 Prime PHEV均由丰田的混合协同驱动动力系统提供动力，该动力系统无缝地结合了汽油发动机和电动机的输出。最大的区别在于，PHEV车型可以插电为其锂离子电池组充电。家庭充电不需要特殊设备，只需使用随附的电缆将 Prius Prime 插入标准家用插座（丰田建议使用专用的 GFI 15A 插座）。在理想条件下，电池在标准 120V 家用插座上充电约 11 小时，在 2 级充电器上充电约 4 小时。如果您无法插入电源，也没关系，Prius Prime 将继续像高效混合动力车一样运行。

Prius Prime 可以在 EV、自动 EV/HV 或混合模式下运行，具体取决于驾驶员的需求和 EV 电池充电的车辆状态。当电量充足时，EV 模式仅依赖于车辆电池，其功能与任何其他电池电动汽车一样，无需汽油发动机的支持。当处于自动 EV/HV 模式时，车辆仍将主要依靠车辆的电池来驱动车轮，但会切换到 HV 模式，以便在更苛刻的情况下提供额外的动力，例如爬陡峭的山坡或以更高的速度行驶。在混合动力模式下，普锐斯 Prime 自动在汽油发动机和电动机之间切换，以有效地结合发动机驱动力和混合动力电池的电力。

Prius Prime 甚至可以通过识别驾驶员在频繁行驶路线上的停车模式并建议何时松开油门来帮助优化行驶里程。具有预测减速支持的可用预测高效驾驶收集日常驾驶数据以优化减速和停止点。从那时起，当驾驶员经过经常去的地点时，系统会指示何时松开油门，并可以应用辅助减速来帮助提高燃油效率。

2024 年 Prius Prime 的引擎盖下是丰田第五代丰田混合动力系统，该系统通过行星式无级变速器将 M20A-FXS 直列四缸 2.0L 燃气发动机与两个电动发电机（MG1 和 MG2）配对。发动机与电动机 (MG2) 协同工作，确保响应性能，同时通过使用电动机（MG1 和 MG2）为锂离子电池充电实现示范性能源效率。

用于变速驱动桥/电机的紧凑型高输出/低损耗驱动电机采用六磁铁和电磁钢板配置来支持驱动功能。为了提高混合动力模式下的性能，发动机动力和 PHEV 电池动力均用于加速。结果是 220 组合混合动力系统马力、139 磅英尺的引人入胜的加速体验。扭矩，预计 0-60 英里加速时间为 6.6 秒，比上一代车型的 10.2 秒加速 35%。

Prius Prime 燃油效率的另一个提升来自电子控制制动 (ECB) 系统，该系统协调电动机的再生制动力和液压制动系统力之间的操作，以提供最佳的制动力。通过主动使用电动机从再生制动系统中回收尽可能多的电能，这种极其高效的协作控制有助于最大限度地提高燃油经济性。

传统（非再生）制动系统上的主动液压助力器改善了驾驶员的踏板感觉和反馈。制动保持也是标准配置，启用后，这是一种方便的技术，可以减少驾驶员在等待红绿灯或在交通拥堵时驾驶时的努力。当驾驶员踩下油门时，制动保持立即释放。

各车型系列的配置等级

2024 年Prius Prime将提供三种运动级别：SE、XSE 和 XSE Premium。标准颜色包括前沿、守护灰、午夜黑金属色和水蓝。高级颜色包括风冷珍珠色和超音速红。所有 Prius Prime 等级均采用前轮驱动。

在内部，驾驶员会发现内饰具有优质、舒适的感觉。其特点包括用于平视显示的新型标准数字驾驶员显示屏、根据等级采用织物或 SofTex 装饰的舒适座椅，以及丰田的音频多媒体系统。为了更加方便，所有级别的车型都配备了丰田的交通拥堵辅助技术，这是一种基于雷达的系统，通过在 0 到 0 之间的速度操作转向、油门和制动踏板，有助于减轻有限通行道路上走走停停交通压力的负担。某些条件下为 25 英里/小时。

SE 级标配深灰色 17 英寸合金轮毂，带轮罩；8 英寸丰田音响多媒体触摸屏和 6 向可调黑色织物前排座椅，带红色饰边。其他标准功能包括驾驶员车门上的智能钥匙系统、六个 USB-C 端口、电子驻车制动器 (EPB)、皮革装饰加热方向盘、雨量感应雨刷和带有后方交叉交通警报 (RCTA) 的盲点监控器 (BSM) ）。可选功能包括带自动制动功能的前后停车辅助系统（PA w/AB）。

XSE 等级配备了 SE 等级的一切，并添加了动态外观机加工 19 英寸合金轮毂标准。为了保证驾驶员的舒适度和优质的感觉，8 向可调加热电动驾驶员的 SofTex 装饰座椅是标准配置。座椅为黑色，带有红色装饰。它还在前门和后掀背上配备了标准智能钥匙系统、无线充电器以及带自动制动功能的前后停车辅助系统（PA w/AB）。可用选项包括 12.3 英寸高分辨率触摸屏显示器、固定玻璃屋顶和数字钥匙。

XSE Premium 具有所有标准 SE 和 XSE 功能，并增加了 JBL Premium 音频系统，配有 8 个扬声器、12.3 英寸触摸屏显示器、固定玻璃车顶、SofTex 装饰的加热和通风前排座椅（带驾驶员记忆座椅）、电动后掀背和数字钥匙标准。可用的选装件包括全景监视器、数字后视镜、加热后排座椅和高级停车，它执行必要的转向和制动控制，帮助驾驶员将车辆导航到选定的停车位，并且能够平行停车和倒车到垂直空间通过使用摄像头和传感器的组合来识别车辆周围的环境。

XSE Premium 的另一个选项是 185W 太阳能屋顶，能够在停车时利用太阳的能量为驱动电池充电。太阳能充电器还在行驶时为辅助功能供电。在配备太阳能车顶的 Prius Prime 上，有关发电的信息会显示在车辆的多信息显示屏上。

互联技术已准备就绪

2024 款丰田普锐斯 Prime 配备了让生活更加便捷的工具，并且充满了科技。

SE 和 XSE 等级配备 8 英寸丰田音频多媒体屏幕，XSE Premium 等级配备标准 12.3 英寸丰田音频多媒体屏幕（XSE 等级可选配 12.3 英寸屏幕）。丰田音频多媒体系统由丰田位于德克萨斯州的互联技术团队设计和制造。普锐斯 (Prius) 驾驶员还将有机会使用各种增强的连接和便利功能，包括无线 (OTA) 更新。

用户可以通过直观的触摸和语音激活控件与系统进行交互。借助可用的 Drive Connect 互联服务，驾驶员和乘客可以使用智能助手、云导航和目的地辅助。借助智能助手，“嘿丰田”等简单短语即可唤醒系统，发出语音激活命令来搜索方向、查找兴趣点 (POI)、调整音频控制、更改车厢温度等。云导航是可用的车载导航解决方案，利用云下载最新的可用地图、交通和路线信息。为了确保用户拥有最新的搜索功能，POI 搜索由 Google 兴趣点数据提供。目的地协助还提供 24/7 实时客服协助以找到下一个目的地。

丰田音频多媒体系统允许双蓝牙电话连接，并支持标准无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 兼容性。

对于那些寻求增强音频体验的人来说，Prius Prime 提供了带有八个扬声器的 JBL Premium 音频系统，可从 XSE Premium 等级的任何音乐流派标准和 XSE 等级的可选音乐流派中创建移动音乐会。该系统采用 Clari-Fi 技术，可为压缩数字音乐格式注入活力，增强音频体验。SE 和 XSE 等级标配六扬声器音频系统。

Prius Prime 的车内配备了 6 个 USB-C 端口，可随时满足您所有设备的充电需求。在前面，中央堆栈底部有两个 Type-C USB 端口，中央控制台上还有两个 Type-C USB 端口。对于后座乘客，两个 Type-C USB 端口位于中控台后底部。

Prius Prime 还提供标准 Wi-Fi Connect 1 个月试用期，可为最多五台设备提供 4G 连接 – 将 Prius 变成 AT&T 热点。除了 HD Radio、USB 数据和 SiriusXM Platinum Plan 3 个月试用订阅等已经强大的音频播放功能之外，Wi-Fi Connect 还支持新的集成流媒体功能，使客户能够将其单独的 Apple Music 和订阅亚马逊音乐以进行车载控制。

每辆 Prius Prime 还提供 Safety Connect 和 Service Connect 试用版。Safety Connect 试用版包括紧急援助按钮 (SOS)、24/7 增强型路边援助、自动碰撞通知和被盗车辆定位器，试用期长达 10 年。Service Connect 试用版使驾驶员能够接收车辆健康报告、维护警报和提醒，试用期长达 10 年。

借助丰田应用程序，用户可以通过远程连接功能与 Prius Prime 保持连接。所有年级均可享受为期一年的远程连接试用。用户可以激活前灯、锁定/解锁车门以及远程启动车辆。用户还可以检查车辆状态、接收提醒通知并设置访客驾驶员警报。数字钥匙是 XSE Premium 等级的标准配置，也是 XSE 等级的可选配置 – 可以通过智能手机轻松锁定和解锁车门、远程启动等。

驾驶员还会注意到 2024 年 Prius Prime 独特的门锁解锁音。声音工程师设计的声音悦耳且清晰，同时指示门锁和解锁。钥匙遥控器还可以锁定和解锁充电端口盖。可以在信息娱乐系统的可定制设置中调节音量。