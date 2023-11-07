动点出海获悉，总部位于新加坡的量子软件初创公司Entropica Labs已于近日获得了一笔470万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由意大利深科技投资机构Liftt及其现有投资者Wavemaker Partners联合领投， SEEDS Capital（新加坡企业发展局旗下投资部门）、CerraCap Ventures、SUTD Venture Holdings、Elev8等参投。根据声明，这些资金将用于扩大Entropica Labs在量子纠错、软件工程和计算架构领域的团队建设。

Entropica Labs成立于2018年，旨在为开发人员和用户提供让量子计算机在计算过程中具有识别和纠错能力的软件开发工具，帮助其提升量子运算过程中的准确性和运算效率。

Entropica Labs表示，随着硬件公司不断推出更大、更先进的量子计算系统，其中一些已经跨越了计算阈值，使得该领域对复杂纠错方案的需求变得更加强烈，因此，Entropica Labs希望通过可扩展的软件工具提升量子计算机的发挥空间。

据官网信息介绍，Entropica Labs现已推出了OpenQAOA和JEPOS两款产品，其中，前者为用于量子计算机优化的多端&开源Python软件开发工具包，后者则可以用于量子性能的基准测评。

值得一提的是，今年早些时候，另一家名为Horizon Quantum Computing新加坡量子计算初创公司也获得了其A轮融资。据了解，这笔融资的规模为1810万美元，投资方包括腾讯。