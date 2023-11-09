电动汽车不仅是城市出行的无排放方式，而且还是车库里潜在的能源储存库，能够为家庭和电器供电或回馈电网——至少，这是双向充电的梦想。

沃尔沃正在寻求以更大的方式挖掘这一潜力。宣布成立一个名为沃尔沃汽车能源解决方案的新业务部门，旨在开发和推广能源存储和充电相关技术，例如各种形式的双向充电，包括车到家、车到车，电网和车辆到负载。

开发这项技术，使电动汽车能够将多余的电池电量回馈到兼容的电网，将成为沃尔沃新业务部门的重点，并着眼于创建有助于实现这一目标的硬件和软件。沃尔沃的 EX90 SUV 将是其产品线中首批配备双向充电功能和太阳能存储功能的 SUV 之一。

沃尔沃还启动了一项车辆到电网试点计划，以在该公司总部所在地瑞典哥德堡的真实场景中测试当地电网的技术。该试点项目与哥德堡当地电网公司 Göteborg Energi Nät AB 合作，将使用安装在客户家中的低成本交流壁箱，他们的电动汽车可以反馈回当地电网。虽然直流充电器可能更划算，但该试点项目选择了交流壁式充电器，希望能够广泛采用更实惠、更方便的技术。新装置还将致力于提高电池容量。随着沃尔沃在 2030 年迈向全电动品牌，预计到 2025 年其车队的电池总容量将达到约 50 GWh。数据显示，欧洲的日常驾驶消耗通常不到 20 kWh，这为沃尔沃提供了大量的剩余电池容量。提供双向充电。

宝马汽车也加入到双向充电的阵营

宝马集团（BMW）、福特汽车公司（Ford）和本田汽车（Honda）美国公司宣布，三方已达成协议，将组建三方合资公司 ChargeScape。ChargeScape 将利用多年来围绕开放式车辆-电网集成平台（OVGIP）的跨行业研究，创建一个单一平台，将电力公司、汽车制造商及电动汽车客户无缝连接起来，以管理大量电动汽车的能源使用。该公司表示，电动汽车车主通过各种管理充电和能源共享服务获得经济利益，这将有助于平衡全天电力供应和需求的起伏。

通过该平台，电力公司可以使用车辆到电网（V2G）技术获取电动汽车电池能量。ChargeScape 平台使电动汽车车主能够管理充电时间表，以便他们可以在非高峰、低成本时段充电。 他们还可以在高峰需求期间将电动汽车电池存储的能量分享给电网。

在电力需求特别高的时期，这些车辆能够向电网提供额外的电力，而其高压电池主要在总体需求较低的时候充电。这样，可利用可再生资源中的电能并加以利用。而存储的能量又可以准确地在需要时进行部署，无论是用于电力驱动还是提高电网容量。因此，电力运输可以帮助稳定电网并限制扩展电网的需求，从而保持电价稳定。

特斯拉虽然开始不坚定但未来也会加入双向充电

特斯拉已经悄然做好了Model 3和Model Y双向充电的准备，预计将在不久后推出这项功能。实际上，本田和日产等几家汽车制造商一直都在公开探索这项技术，但作为电动汽车领导者，特斯拉过去却不愿部署双向充电技术。在特斯拉投资者日问答环节中，特斯拉表示，也可能在未来两年内实现双向充电（V2X）。特斯拉副总裁德鲁·巴格利诺说，在改进电力电子装置的同时，找到了在车辆上引入双向充电的同时降低成本的方法，目前正在为电力电子装置的制造进行调整。

特斯拉认为：“当电动汽车大规模部署而不是早期推广阶段时，车辆回馈电网技术更为有效。同时，任何有关电动汽车相关技术功能的探讨都必须承认，车主体验和参与意愿才是关键所在，这是首要原则。当然，未来聚焦先进技术集成的项目和计划都是有可能的，例如将来为批发商业市场提供电网服务的最终整合电动汽车。在任何情况下，请务必记住，电动汽车首先是车主的重要交通工具。从电力批发商业市场的角度来看，首先评估固定储能设备提供类似的电网服务功能，也是有一定机会的。”

总之，具有双向充电能力的电动汽车不仅可以在插入兼容的充电站或壁装箱中时为其高压电池汲取电能，而且还具有逆转过程并将能量回馈至电网的能力。这将有效地将电动汽车的电池变成移动储能设备，并在需要时也可以供电。通过这种方式将尽可能多的电动汽车集成到电网中，要求在汽车技术，充电硬件，充电管理，与能源行业利益相关者的通信接口以及法律参数方面进行无数创新。