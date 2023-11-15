Augmentus是一家总部位于新加坡的无代码机器人软件初创公司。该公司日前表示，已经获得了一笔500万美元的A轮融资。

根据声明，本轮融资由Sierra Ventures和Cocoon Capital提供。Augmentus表示，这笔资金将会用于扩大在美国、欧洲和亚洲的业务规模，并推进合作伙伴以及技术研究方面的进展。作为背景，Augmentus已向全球30多家制造商提供服务。

Augmentus成立于2019年，旨在通过智能计算机视觉识别和人工智能机器人运动规划系统技术让任何群体（包括无编程经验的用户）在短短数分钟内进行机器人系统的开发、部署以及重新规划。

作为其发展背景，Augmentus称，由于会需要专有的编程语言以及需要大量的培训&专业知识，传统的机器人编程工作零散且昂贵。作为结果，机器人75% 的生命周期成本会体现在软件和编程方面。而通过Augmentus的技术——如基于3D相机扫描的智能计算机视觉识别技术，Augmentus能帮助机器人收集空间数据，并由其人工智能模型处理这些数据，从而为机器人（甚至是复杂的零件）提供最佳路径建议。Augmentus称，该技术可将花费时间从4周减少到15分钟，并降低70%以上的成本。

展望未来，Augmentus表示，希望在明年时年将客户群扩大到90个，并将其系统部署到200个机器人之中。

根据一份数据预测，到2030年，全球工业机器人软件市场规模预计将达到470亿美元，实现27%的复合年增长率。