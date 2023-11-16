近日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布了第 16 版 《广告平台综合表现报告》，该报告自 2015 年问世以来一直致力于提供头部媒体渠道的排名信息，全面覆盖 11 个地区和 22 个 App 品类。经济下行趋势在 2023 年上半年对移动 App 行业造成了不小的冲击。截止至 2023 年第 3 季度，App 安装量和广告消耗预算与往年同期相比均下降 20%。

“经济前景频繁出现复杂不明的态势后，全球经济持续回弹。在这样的环境下，营销侧和媒体侧的决策容错率极低，尤其在媒体渠道的预算分配方面更是必须小心谨慎。头部 20 家媒体中只有 4 家在今年上半年收获预算增长，媒体成本持续波动，同时 CTV 等平台的兴起也促使业界快速变通、突破传统，寻求创新手段来触达消费者，”AppsFlyer 内容与市场洞察总监 Shani Rosenfelder 表示。

“对于营销人员来说，由于 iOS 用户质量较高，因此对 iOS 合作渠道的选择是决定成败的关键。但在隐私至上的趋势下，归因衡量数据的碎片化使得营销人员更难清晰了解投放效果，因而对于广告平台综合表现的准确评估有更为迫切的需求，”Shani Rosenfelder 补充道。

Apple Search Ads 和 Meta 领跑 iOS 游戏和非游戏 App

准确解读 iOS 媒体市场格局的最佳方式就是针对一个单一的可信数据源（SSOT）进行考察。为此，AppsFlyer 首次推出了 iOS 侧 SSOT 指数，该指数同时结合了 SKAN 和传统归因，并对这两种来源的数据进行精确排重。

Apple Search Ads（ASA）在 iOS 侧游戏和非游戏排名中均占据榜首，不论在用户质量还是规模方面都无出其右，特别是在非游领域，压倒性优势更为突出，以出众的流量规模和质量横扫每一个品类和除拉美外的每一个区域，在所有排名中均力夺第一。在游戏方面，ASA 的实力（以质量和规模为考量因素）和体量（以下载总量和在该平台上投放广告的 App 总量为考量因素）也不容小觑，在大部分游戏品类和地区分组排名中都拔得头筹，此外其流量质量也非常高。

昔日的 iOS 侧霸主 Meta Ads 虽然在 iOS 14.5 出台后便无缘榜首，但仍持续在后 iOS 14.5 时代中应对有方，无论在实力还是体量排名都稳居第 2。该社交平台在 SKAN 非游戏 App 中带来了远超对手的最高激活量，这部分对其排名起到了最主要的推动作用。

Google Ads 在 iOS 侧排名中位居第 3，主要得益于其在非游戏 App 中的规模。有一点值得注意，对于 Google Ads 来说，与安卓侧相比，iOS 侧是次要的，这一点在网络业务方面尤为明显。

在游戏 App 方面，AppLovin 在休闲和超休闲品类中表现突出，并借此在总体排名中跻身第 5。此外，Unity Ads 在休闲类游戏中排名第 4，总体排名中来到第 6。 ironSource 在社交博彩品类中排名第 2。

在非游戏方面，Meta 在实力榜单排名第 2，这主要得益于其在生活与文化 App 中的不俗表现。Google 在实力榜单整体排名第 5（体量榜单排名第 3），并在金融领域位列亚军。Snapchat 和 Moloco 凭借优质的流量分别位列三四。

Google 和 Meta 称霸安卓游戏和非游

Google Ads 延续其在安卓游戏和非游领域的领先地位，并在实力排名中与亚军 Unity 拉开了差距。Google Ads 在绝大多数安卓游戏品类的实力和体量排名中均稳居第 1，仅在超休闲和博彩品类中落到次位。

Unity Ads 保持了全球实力榜单排名第 2，但体量排名下降了 1 位至第 5。它的成功主要归功于在三消、益智、射击和桌面游戏的细分类型中的突出表现。

ironSource 的全球排名大幅攀升，无论是实力排名还是体量排名，与上一版排名相比，均连升 3 位来到第 3。

Meta Ads 持续巩固其地位，在游戏领域全球实力排名第 4，与 2022 年相比上升了 1 位，这要归功于在博彩游戏位列第 1，以及中核（角色扮演、射击、策略类型）、益智、体育和竞技等游戏品类均位列亚军。

值得注意的是，Unity、ironSource 和 Meta 之间的实力排名差距很小。

再营销：Meta Ads 在购物品类中超越 Google，勇夺第一

安卓侧再营销排名主要由 Google 和 Meta 主导，TikTok For Business 也在一定程度上与其鼎立。Google Ads 在大部分品类中都稳居榜首，但在最关键的再营销品类——购物类 App 中却错失第 1，让位给 Meta Ads 落到第 2。而 Meta Ads 正是因为能在购物品类中超越 Google 一举夺魁，才得以在全球实力排名中缩小与 Google 之间的差距。

TikTok For Business 凭借其巨大的规模，尤其是在购物 App 方面，表现令人印象深刻，在实力排名中居第 3 位。Liftoff 凭借出色的质量排名第四，而「再营销专家」 Adikteev 和 Remerge 紧随其后，分别排名第 5 和第 6。前者的成功很大程度上是生活与文化 App 的功劳，它凭借出色的质量排名第 3，而后者则是在博彩游戏中实力排名第 1。

报告采用的方法论：

AppsFlyer 的《广告平台综合表现报告》第 16 版分析了 2023 年 2-3 季度内总共 75 家媒体渠道的数据，其中涵盖了 30000 个 App 的 115 亿次非自然激活数据。