沃尔沃现在很高兴地宣布，它已经完成了澳大利亚历史上最长的全电动重型卡车旅程。沃尔沃 FH 电动车从昆士兰州前往澳大利亚首都特区 (ACT) 见证这一里程碑。

本月初，沃尔沃 FH Electric 从昆士兰州布里斯班出发，历时 48 小时，行驶了 1,185 公里（约 760 英里），抵达澳大利亚首都领地堪培拉。这是澳大利亚有史以来最长的电动卡车旅程，再次证明了零排放州际货运的可能性。FH Electric 可在 300 公里范围内运载 44 吨货物，主要针对城市配送角色。虽然沃尔沃卡车澳大利亚公司正在寻求尽可能多的大都市供应链脱碳，但在州际公路上进行测试和学习的机会是突破当前沃尔沃纯电动汽车产品极限的绝佳机会。

沃尔沃这样描述 FH Electric：“三个电动机与适用于电动汽车的 I-Shift 变速箱相结合，提供平稳而强大的驾驶体验。高达 490 kW/666 hp 的巨大功率由独特的牵引力控制系统控制，该系统也是为驾驭湿滑路面而开发的。可以使用不同的驾驶模式来设置所需的性能、舒适度和能源使用水平。六个电池组可产生高达 540 kWh 的电力，确保了许多区域运输任务的足够续航里程。”

为了完成这次旅行，沃尔沃FH Electric必须充电8次，平均充电时间为1.5小时。基本上，行程分为2个小时的驾驶时间和1.5个小时的充电时间。为了确保这次旅行符合法定的驾驶时间，沃尔沃使用了两名司机来完成旅程。为了确保这次旅行尽可能“绿色”，沃尔沃团队使用了仅使用可再生能源运行的 Evie 充电网络。使用 Evie 网络的另一个优势是该公司的 350 kWh 直流充电器。然而，该团队还没有准备好在多个充电站之间分配负载。由于其他人也使用这些站点给他们的汽车充电，这 350 千瓦时的电量通常由充电器共享，从而减慢了充电速度。这些站点的最大充电功率为 220 kWh，而某些站点的充电速度慢至 170 kWh。

与装载相同总重 32.2 吨的柴油卡车相比，沃尔沃估计可节省约 1200 公斤的碳。此次行程总共耗时约 22 小时，比传统柴油动力原动机的时间长约 8 小时。沃尔沃 FH Electric 的续航里程可达 300 公里，是澳大利亚唯一可用于区域作业的 OEM 重型电动卡车之一。