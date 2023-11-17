据彭博社援引知情人士消息表示，美团正在考虑收购Delivery Hero在东南亚地区的foodpanda业务，希望以此探索在国内市场之外的多元化发展途径。

知情人士称，美团已经同Delivery Hero就该事宜进行了谈判，不过该谈判结果目前有待确定。彭博社表示，双方均未对此传言置评。

作为背景，Delivery Hero曾在今年9月份时向外媒证实，正在就出售公司在东南亚的部分业务进行谈判。根据声明，该谈判涉及Delivery Hero在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda品牌，而其在孟加拉国、巴基斯坦、中国香港和中国台湾的foodpanda业务将不受波及。

再作为foodpanda部分业务被出售的背景，当时，有消息指出，自疫情放开以来，Delivery Hero在东南亚地区的业务一直处于停滞状态。另一方面，根据报道，foodpanda曾在去年9月和今年2月时各进行了一轮裁员——其中，foodpanda在2月份时裁员超1000人，占其员工总数的10%。

把视角转到Delivery Hero的出售意向层面，如笔者曾指出，自17年上市以来，该公司在每个财年内都出现了亏损情况。尽管亚洲业务是Delivery Hero的最大收入来源，有内部人士对此表示，其东南亚业务的出售有望推进其盈利目标的实现，因为亚洲市场是一种“流动的燃烧器”（具体应指该市场较为烧钱）。相应的，在业务出售计划对外公布后，Delivery Hero也一度迎来了自去年11月以来的最大盘中涨幅。

值得一提的是，上月晚些时候，foodpanda对外宣布任命公司高管John Fang担任其新任CEO，其原有CEO Jakob Angele则于近期离职。有消息称，Angele因泄露Grab收购 Foodpanda的东南亚业务的机密谈判细节而被迫离开——在Delivery Hero对外透露将出售Foodpanda在东南亚的业务时，有传言指出，Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购该出售业务，而Angele被认为是该谈判交易的信息泄漏方。

据墨腾创投此前发布的相关报告显示，2022年期间，东南亚外卖市场的GMV规模较上年增长5%，达到163亿美元。其中，Grab为其贡献了54%的份额（88亿美元），占据份额榜首。其次则分别为foodpanda（31亿美元，19%占比）和Gojek（20亿美元，12%）。

根据美团（全称为美团公司）的23年上半年财报数据，美团在23财年上半年的收入为1266亿元，同比上一财年同期的972亿元增长30%。而在经营方面，财报也显示，同期，美团实现了转亏为盈，从上期的亏损61亿元转变为了盈利83亿元——其中，核心本地商业经营利润增幅为59%（130亿元增长至205亿元），新业务的经营亏损则收窄33%（152亿元至102亿元）。