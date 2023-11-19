凯迪拉克OPTIQ正式迎来了首发亮相。作为上汽通用凯迪拉克品牌基于奥特能平台打造的第二款纯电SUV，凯迪拉克OPTIQ在家族内部的定位低于IQ锐歌，将提供两驱和四驱版本给消费者选择。这款跨界车有一个小型全封闭格栅，两侧是垂直前灯。它们由亮黑色覆层和较低的进气口连接在一起。

双色调设计继续向后延伸，我们可以看到黑色的 A 柱延伸到黑色的车顶。它们由相配的后视镜和带有罗纹图案的涂黑后柱连接在一起。

设计师还为这款跨界车配备了嵌入式门把手和 21 英寸车轮，并采用米其林 Pilot Sport 4 SUV 轮胎。我们还可以在前挡泥板上看到一个充电端口，该端口具有突出的凯迪拉克徽章。

相比之下，后端相对简单，但它有分体式尾灯，与凯雷德 IQ上的尾灯相呼应。它们由一个有角度的后窗和一个风格化的提升式车门连接在一起。

尽管凯迪拉克犹豫不决，但中国工业和信息化部已经透露了有关即将推出的电动跨界车的各种细节。特别是，Optiq 的长度预计为 189.8 英寸（4,821 毫米），轴距为 116.3 英寸（2,954 毫米）。这意味着该车型的尺寸与XT5大致相同，但轴距加长 3.8 英寸（97 毫米）。

除了“紧凑型 SUV”的尺寸之外，中国市场版本的 Optiq 还将配备输出功率为 201 马力（150 kW / 204 PS）和 241 马力（180 kW / 245 PS）的电动机。还将有一个双电机全轮驱动版本，其总输出功率为 283 马力（211 千瓦/287 马力）。