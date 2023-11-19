科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.11.13-2023.11.19）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在于近期发布的一份关于印尼风投行业的观察报告中，AC Ventures创始人兼管理合伙人Adrian Li提出了标题中的这句观点——“投资印尼，就是投资（印尼的）未来几十年。”而作为这句话的背景，对印尼来说，这个庞大且旺盛的市场似乎正在经历一种前所未有的转折。

一方面是“残酷”的现实。根据这份报告，可以看到，在不甚乐观的全球经济形势的影响下，截至今年8月，与上年相比，印尼资本市场的交易额呈现出了70%-80%的降幅，交易笔数从上年全年的344笔下降至了110笔，且平均交易规模也从1600万美元减少至900万美元。

另一方面，针对这种迅速的“降温”趋势，在一些业界人士看来，面对21年和22年显得过于快速的步伐，印尼创投领域当下所呈现出的局面更像是一种回归“合理”的表现。也正如报告中的一位投资人士所指出，“这一高峰（指21年和22年的显著增长）似乎更像是例外，而不是一个持久的趋势···展望未来，预计（印尼）创投生态将走向正常化···”

而从这一点出发，从更大的层面上来看，尽管增速放缓了许多，在整体上，不难发现印尼的创投生态依然在朝着前方迈进。其庞大的人口规模所蕴含的潜力也有待进一步的释放。而在这样的背景下，报告强调，随着退出活动的增多、独角兽阵营的继续扩张、新兴创业者的崛起、当局的积极应对举措···印尼风投行业的宏观增长前景也是相对乐观的。

当然，相对于这些相对乐观的预期，印尼数字经济所潜藏的巨大机遇似乎更能佐证Adrian Li的这种乐观态度。数据预测，到2030年，印尼数字经济GMV有望达到3600亿美元。而作为对比，这一数字在今年时预计为860亿美元（去年为760亿美元）。并且从东南亚整体范围内来看，该数字有望在今年和2030年时分别达到2180亿美元和6000-1万亿美元。

以上。好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

印尼官员称TikTok正考虑与印尼电商探讨电商合作：据印度尼西亚中小企业部长 Teten Masduki近日接受外媒采访时表示， TikTok正在与印尼电商公司讨论潜在的合作伙伴关系。该部长补充说，该社交媒体平台已与Blibli、Bukalapak、Tokopedia等公司进行了会谈。不过，Tokopedia拒绝对此置评 、Blibli则没有给到即刻回应、Bukalapak的一位代表则表示，该公司并不知道此类讨论。

银联国际与新加坡旅游局合作提升游客跨境支付体验：近日，银联国际与新加坡旅游局在上海签署合作备忘录。根据约定，双方将共同为赴新加坡游客推出丰富的银联卡权益和优惠，提升游客跨境支付体验。此次，银联国际与新加坡旅游局约定，结合旅游局“Made in Singapore就在新加坡”活动，发挥双方优势资源，提升对中国游客的服务能力：一是做好旅游资讯宣传，为游客在当地使用银联支付产品提供更多便利和优惠；二是结合游客多元化需求，探索为赴新加坡的银联持卡人提供定制化服务；三是发挥资源融聚能力，推动更多新加坡旅游社、航空公司等产业各方加入银联跨境支付生态圈。

美团或考虑收购Delivery Hero的东南亚foodpanda业务：据彭博社援引知情人士消息表示，美团正在考虑收购Delivery Hero在东南亚地区的foodpanda业务，希望以此探索在国内市场之外的多元化发展途径。知情人士称，美团已经同Delivery Hero就该事宜进行了谈判，不过该谈判结果目前有待确定。彭博社表示，双方均未对此传言置评。

马来西亚和新加坡启动跨境实时支付系统连接：据悉，马来西亚央行（BNM）和新加坡央行新加坡金融管理局（MAS）已于近日联合启动了DuitNow（马来西亚官方支付系统）和PayNow（新加坡官方支付系统）之间的实时支付系统连接。双方在周五的一份联合声明中表示，这一举措是继3月31日宣布的跨境二维码支付联动之后的又一举措（该联动实现了商户的跨境二维码支付）。

根据该声明，本次的DuitNow-PayNow连接实现了两国之间即时、安全、且具有成本效益的点对点（P2P）资金转账和汇款。据了解，参与该服务的金融机构消费者用户现可以使用收款人的手机号码或虚拟支付地址（VPA），每天发送和接收高达3000林吉特或1000新元的资金。此外，对于马来西亚的用户来说，该服务将首先面向 Maybank、CIMB和TNG Digital平台的所有用户开放，随后逐步向其他金融机构推出。另一方面，Liquid Group、Maybank（新加坡）、华侨银行和大华银行的新加坡客户将分阶段使用该服务，这些机构将从当日起至2024年1月底逐步增加合格用户群的数量。

MAS与业界合作开发金融领域的GenAI风险框架：新加坡金融管理局（MAS）周三宣布，当地在金融领域使用生成人工智能（genAI）的风险框架已完成第一阶段的开发。据悉，该框架基于MindForge项目，旨在使金融机构能够以负责任的方式使用GenAI来解决全行业的常见挑战并加强风险管理。MAS表示，该框架的白皮书将于明年1月发布。据了解，该项目得到了星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗（新加坡）、汇丰银行、谷歌云、微软、MAS、埃森哲和新加坡银行协会组成的财团的支持。

东南亚今年前十个半月的IPO规模创8年新低：德勤在本周四表示，在今年的前10个半月内，东南亚通过IPO筹集的金额仅为约55亿美元，为八年来的最低水平。德勤表示，作为对比，该数字在22年时为76亿美元。据介绍，在今年的这段时期内，东南亚的IPO数量为153起（低于22年全年的163起）。此外，德勤也强调，印尼、泰国和马来西亚总共筹集了约54亿美元，占整个东南亚的IPO筹资总额的98%。

马来西亚政府与谷歌宣布战略合作：马来西亚政府和谷歌（Google）周四宣布，双方将开展战略合作，以在快速增长的数字经济中为更多马来西亚人和本土企业创造包容性增长机会。谷歌在一份声明中表示，双方的合作将通过技能培训计划、数字基础设施投资、负责任的人工智能（AI）创新和“云优先”政策，从而共同帮助各种规模的企业提升数字竞争力。

根据声明，这些举措将以谷歌过去12年在马来西亚的投资为基础。据介绍，仅在2022年，该公司的产品和项目就支持了超过4.79万个工作岗位，并直接和间接地为当地企业带来了约28亿美元的经济效益。

投融资

这家向巴基斯坦学生提供助学贷款的新加坡公司刚获得610万美元融资：EduFi成立于2021年，旨在向经济困难的学生提供本硕博方面的助学贷款服务（该公司把这一模式定义为“先学后付/Study Now, Pay Later”）。值得一提的是，与其他东南亚公司不同，EduFi主要面向巴基斯坦（南亚）的学生群体提供服务。

据EduFi介绍，许多巴基斯坦学生都能进入高中，但能够接受高等教育的群体却会少上很多。EduFi表示，目前，巴基斯坦并没有学生贷款类的产品，并且当地用户的个人贷款往往也面临着周期长利息高的问题。再加上当地独特的教育状况——由于公立学校质量相对较差，近40%的巴基斯坦学生选择在私立学校就读，使得其每年在教育上的开支达到超140亿美元，以及超50%巴基斯坦成年人口无法获得银行账户和保险服务的现状，EduFi希望能够通过自身的金融科技服务帮助更多的巴基斯坦学生到高校就读。

专注室内种植的农业科技公司Archisen获得174万美元投资：Archisen则成立于2016年，是一家主攻室内种植的农业科技公司，致力于从设计、构建和运营层面上以室内种植的形式在城市地区中种植农产品并提供相应的解决方案（Archisen称其农产品不含农药、防腐剂或基因改造技术）。

据悉，Archisen经营着新加坡产量领先的室内农场，其蔬菜年产量预计可达100吨（占当地种植的叶类蔬菜的1%左右）。据介绍，Archisen的室内农场产量能达到传统农场的100倍左右，并且同时减少95%的用水量和85%的化肥消耗量。

无代码机器人编程公司Augmentus获得500万美元融资：Augmentus成立于2019年，旨在通过智能计算机视觉识别和人工智能机器人运动规划系统技术让任何群体（包括无编程经验的用户）在短短数分钟内进行机器人系统的开发、部署以及重新规划。

水下机器人制造商BeeX获得200万美元融资：BeeX由新加坡国立大学研究人员Grace Chia和Goh Eng Wei于2018年创立，旨在提供可用于海事、能源、国防部门基础设施维护和合规性监控等方面的自主水下机器人解决方案。据介绍，BeeX旗下目前拥有一款名为A.IKANBILIS的悬停式自主水下航行器 (HAUV)——该航行器于22年推出，工作时间可达7小时（BeeX表示这是同尺寸机器中能源最高的规格，且BeeX称其表现优于市场上的现有系统）。

观点&观察

近80%降幅背后，印尼风投领域将何去何从：近期，总部位于印尼的风投机构AC Ventures和贝恩联合发布了一份关于印尼风投市场的调查报告。报告指出，在过去的一年多时间内，印尼风投行业经历了一次“重启”。面对市场上充斥的不确定性，投资者们在资本部署的速度、规模、重点方面均进行了调整。

根据报告，自22年下半年开始，由于地缘政治紧张、利率上升、以及消费者和企业情绪疲软导致的全球宏观经济状况恶化的因素，投资者在资本配置方面做出了相应的反应，其对于投资部署的关注态度也呈现出了减弱趋势。体现在具体方面，截至今年8月，与上年相比，印尼资本市场的交易额呈现出了70%-80%的降幅。并且报告也表示，与22年的前三个季度的表现相比，印尼资本市场在今年的融资动向依然低迷，分别仅为22年规模的20%、20%以及30%。

活动

第二站深圳！报名开启「勇者同行，海纳未来」微软加速器出海论坛系列专场：继首站北京站后，微软加速器出海系列专场第二站将于11月22日在深圳举办。深圳，这座被誉为“中国硅谷”的城市，闯在改革开放前沿，也是不断孕育科技创新的热土。届时，出海领军企业、高新科技创新企业和海外商会代表将汇聚一堂。他们将与现场嘉宾共同探讨中国企业出海在技术革新、商业扩张、政策解读等方面的实战经验，深入挖掘出海过程中的机遇与挑战。

我们期待勇者的加入，一同启航这场令人激动的出海之旅。诚挚邀请有兴趣的创业者、企业/机构代表、行业专家报名参与，与我们在现场共同见证创新力量！