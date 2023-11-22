网龙网络控股有限公司近期宣布，公司在Rokid Corporation Ltd（Rokid）最新一轮的股权融资中作为牵头投资者向Rokid战略投资2000万美元 ，同时双方亦签署了为期5年的战略合作协议，结合Rokid先进的增强现实（AR）技术，共同在全球市场寻求元宇宙的机会。

网龙副董事长梁念坚博士表示：“我们很高兴能够投资Rokid，因为我们相信AR将成为未来几年实现元宇宙的核心技术之一。我们认为AR正成为用户在元宇宙中互动的关键接口，未来AR应用案例的数量和类型将明显增多，特别是在教育和游戏领域。与Rokid的合作让我们有机会运用AR技术设计出具备全新用户体验的产品，同时加速我们AR相关产品的面市。”

Rokid创始人兼CEO祝铭明表示：“我们很高兴能有网龙的加入，不仅是作为我们的投资者，也作为我们未来的紧密合作伙伴。AR行业进入了高速发展期，Rokid作为一家专注于人机交互技术的产品平台公司，也是头部AR独角兽，在多个行业及消费者应用领域拥有优异表现。我们期待与网龙合作，运用其教育和游戏的知识技术及全球销售网络，来进一步拓展我们的发展机会。我们相信网龙与Rokid的结合将为行业带来新的产品研发成果和突破性创新。”