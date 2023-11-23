TikTok“重返”印尼电商市场的念头似乎正在变得更加强烈。

据彭博社报道援引知情人士消息称，作为考虑选项之一，TikTok日前正在同印尼超级巨头GoTo旗下电商部门Tokopedia进行投资洽淡，以期在印尼“重启”其电商业务。

知情人士表示，该投资可能会在未来几周内完成。此外，该投资交易很可能会是通过合资而非直接投资的形式达成。并且知情人士透露称，本次投资讨论还涉及将由两家公司共同新建一家电商平台，以解决TikTok这一社交媒体平台当前在印尼遇到的电商监管问题。

不过，知情人士也指出，本次协议的审议仍在进行中，谈判仍可能破裂。同时，该协议还需获得监管部门的批准。根据知情人士的说法，对Tokopedia的直接投资可能有助于进一步缓TikTok和与印尼政府的关系。

目前，TikTok和GoTo均未对此事置评。

值得一提的是，就在上周，印度尼西亚中小企业部长Teten Masduki在接受外媒采访时表示， TikTok正在与印尼电商公司讨论潜在的合作伙伴关系。该部长补充说，该社交媒体平台已与Blibli、Bukalapak、Tokopedia等公司进行了会谈。不过，Tokopedia拒绝对此置评 、Blibli则没有给到即刻回应、Bukalapak的一位代表则表示，该公司并不知道此类讨论。

作为背景，上月早些时候，由于印尼当局近期调整的电商新规禁止了社交媒体平台上的直接交易行为，TikTok的电商功能TikTok Shop在印尼迎来了暂时关闭的局面。据印尼当局表示，这一调整举措旨在保护当地的线下商家和市场，确保“公平公正”的商业竞争。此外，当局也补充说，社交媒体平台上的掠夺性定价正在威胁中小企业的生存。

而作为TikTok希望重返印尼电商市场的背景，根据相关数据统计，去年，TikTok的电商业务在印尼这一仅次于美国的TikTok用户全球第二大国的GMV总额约为25亿美元。相比之下，TikTok电商业务在去年的全年总GMV为44亿美元（这一数字在今年早些时候被定为200亿美元）。