自 1980 年推出以来，雷诺Master 货车已售出超过 300 万辆，并在法国东部巴蒂利独家生产。雷诺 Master 历经 40 多年和三代人的成功，使其成为欧洲同类产品中的长期领导者。自 1990 年以来，雷诺 Master 货车已在包括南美在内的 50 多个国家的道路上行驶。第四代版本将延续这一成功。全新雷诺Master的高品质内饰与乘用车的内饰相呼应。面向驾驶员的S形仪表板增添了宽敞的氛围。这些材料具有优质的感觉，10 英寸屏幕（作为整个产品线的标准配置）增添了视觉上令人愉悦的高科技触感。深色内饰增强了现代、超现代的风格。

方向盘来自雷诺乘用车系列，可调节高度和伸展范围。自动版本现在将变速箱控制装置安装在方向盘上，从而在中控台上腾出了更多空间。

135 升的总存储空间（增加了 25%）使这一代成为市场领先者。可用空间分布在仪表板、侧杯架、杂物箱抽屉、驾驶室天花板槽和车门上的两个储物层。

全新雷诺Master毫不费力地变成了一间带轮子的办公室。中间座椅的靠背可以折叠成一张桌子，底座上有一个用于存放笔记本电脑的插槽，还有用于为设备供电的 USB-C 端口。每个细节都旨在满足日常密集使用。例如，非磨损且坚固的 TEP 衬里座椅边缘使进出货车变得更加容易，并且高度耐磨。丰富的座椅选择包括悬挂式和旋转式、独立座椅和三种类型的长凳（两种织物和一种 TEP）。

全新雷诺 Master 引人注目的设计增添了清晰的身份、迷人的外观和现代感。其设计还传达了可靠性、耐用性和安全性。其独特的前端包括雷诺的新标志和格栅周围标志性 C 形阵列中的超大全 LED 前大灯。格栅下方的 U 形嵌件可以是粒状黑色，或者在更高的装饰水平下，可以是与车身相同的颜色。客户可以选择七种标准车身颜色和 300 多种特殊色调。

比例经过精心调整，以达到适合每种体型的适当平衡。后部较窄，以优化空气动力学，但后部开口和负载区域仍然非常大。后窗不对称，这是 Master 的典型特征，尾灯与前灯一样，具有独特的 C 形图案。

大量的开发工作投入到感知质量和韧性上。例如，每个侧板都是一个单独的部件，这一事实增加了坚固的外观——尤其是在较长的版本中——而且它们特别坚硬，因此不会变形。货物区域的感知质量也更高，包括加固和其他内部细节。全电动全新雷诺Master搭载105kW电机，可输出300Nm扭矩。它受益于 87 kWh 电池，可提供超过 255 英里的 WLTP 续航里程。

因此，全新雷诺 Master 拥有创纪录的高有效负载能力（需要 B 类驾驶执照的货车可承载 1,625 公斤）、续航里程和牵引能力（2.5 吨）。得益于电池热管理系统，其功耗仍然合理，采用 87 kWh 大型电池，WLTP 标准为 21 kWh/100km。130kW 直流快充仅需 30 分钟即可续航 229 公里。22kW 交流家用充电器可在不到四个小时内将电池电量从 10% 充至 100%。

全新雷诺Master还设计用于未来容纳氢发动机和燃料电池。全新雷诺 Master 将于明年初开始接受预订，第二季度正式接受预订，并于 2024 年开始交付。