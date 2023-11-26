雷诺卡车已开始在布雷斯地区布尔格工厂批量生产重型电动卡车。该工厂拥有 60 年组装该品牌卡车的经验，现在将生产雷诺卡车 E-Tech T 和 C。

这些车辆致力于区域配送和城市建设，是制造商全电动系列的最新成员，是欧洲市场上最广泛的，重量范围从 650 公斤（电动货运自行车）到 44 吨。雷诺卡车 E-Tech T 和 C 几乎涵盖所有城市建设和区域配送应用。例如，无论是运输货物、材料还是工业废物，由于采用三种类型的取力器 (PTO)：电动、机电或变速箱，车辆可以适应任何车身样式，从而开辟了新领域脱碳的可能性城市和区域活动。

雷诺卡车 E-Tech T 和 C 的组合总重高达 44 吨，提供 4×2 和 6×2 牵引车版本，驾驶室较长，轴距为 3,900 毫米。在刚性配置中，它们有 4×2、6×2 和 8×4 三联体、短或长驾驶室可供选择，有十一种轴距可供选择，范围从 3,900 到 6,700 毫米。

雷诺卡车 E-Tech T 和 C 可配备两个或三个电动机，组合功率高达 490 kW（= 660 hp）。

为了满足客户在续航里程和活动方面的需求，雷诺卡车 E-Tech T 和 C 可配备四到六个锂离子电池组，提供 390 到 540 kWh 的电力。电池可通过高达 43 kW 的交流电 (AC) 或高达 250 kW 的直流电 (DC) 充电。这些卡车充满电后可行驶 300 公里，持续一小时的中间快速充电 (250 kW) 行驶可达 500 公里（对于装有 6 个电池组的车辆）。

电池和模块由三星 SDI提供，并在比利时根特的沃尔沃集团旗下工厂组装，雷诺卡车本身也是沃尔沃集团的一部分。