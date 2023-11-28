动点科技获悉，11月28日，亚马逊云科技在2023 re:Invent全球大会上，宣布与全球领先的人工智能客户关系管理系统公司Salesforce进一步扩展长期的全球战略合作伙伴关系，深化在数据和人工智能领域的产品集成，并首次将部分Salesforce产品上架亚马逊云科技Marketplace。这一全新的拓展协议使客户能够更轻松且无缝地在Salesforce和亚马逊云科技之间管理数据，并以负责任的方式将新的生成式AI技术安全地融入到应用程序和工作流中。

为了让客户更容易地从Salesforce和亚马逊云科技的合作中受益，双方将加深业界领先产品之间的集成。Salesforce将全面支持Amazon Bedrock，这项完全托管的服务通过一个API即可调用多个来自领先AI公司的基础模型（FMs），并将其作为Salesforce开放模型生态战略的一部分。客户通过Einstein Trust Layer即可使用Amazon Bedrock，为Salesforce中基于AI的应用程序和工作流提供动力。此外，Salesforce Data Cloud还将支持亚马逊云科技其他技术之间的数据共享。这些Data Cloud集成将由新的集中式访问控制管理，使客户能够在文件夹、对象和文件级别对存储在Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中的Data Cloud内容进行安全的用户访问管理。

作为合作的一部分，Salesforce将通过Hyperforce扩大对亚马逊云科技的使用，包括计算、存储、数据和人工智能技术，以进一步增强Salesforce Data Cloud等热门服务。同时，亚马逊云科技也将扩大对Salesforce产品的应用，特别是Salesforce Data Cloud。Data Cloud让亚马逊云科技能够创建一个统一的客户档案，从而为客户提供更加个性化的体验。