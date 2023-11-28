动点科技获悉，11月28日，华为MatePad Pro 11英寸2024款正式发布。作为全球首款支持双向北斗卫星消息的大众平板，与此前推出的华为MatePad Pro 13.2英寸形成华为平板双旗舰。

华为MatePad Pro 11英寸2024款，整机轻至449g、薄至5.9mm，是全球最轻薄的11英寸平板；搭载OLED原色全面屏，92%的屏占比，10.7亿色彩，P3广色域和ΔE＜1的专业级色准，且通过了德国莱茵 TÜV 全局护眼 3.0 认证。 其搭载HarmonyOS 4，支持全新自由多窗及实况窗等功能，PC应用引擎实现桌面应用的原生体验，搭配采用星闪技术的HUAWEI M-Pencil（第三代）手写笔。

本次，凭借平板内置的独立卫星收发系统，华为MatePad Pro 11英寸 2024款不仅能够在无信号的环境中与外界双向传递信息，还能够显示用户所在的位置信息，支持多条位置生成轨迹地图，让户外作业下的远程沟通更高效、路径信息描述更准确。新增的“快捷求助”功能可以一并生成包括紧急状况、身体状况、同行人数等关键内容在内的求助信息，让发送的信息携带更明确的救助详情。

据华为官方消息，华为MatePad Pro 11英寸 2024款12GB+256GB版本售价4299元，12GB+512GB版本售价4799元。